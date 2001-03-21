Trump para isteyince Merkel şoka girdi

19.3.2017 - 00:12

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından bugün sosyal medyada görüşmeyle ilgili sıra dışı bir açıklamada bulundu.

Trump Twitter'daki açıklamasında, "Yalan haberlerden duymuş olduklarınıza rağmen, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile harika bir toplantı yaptım. Bununla birlikte, Almanya'ya sağladığı güçlü ve oldukça pahalı savunma için NATO ve ABD'ye büyük meblağlarda para ödenmek zorunda!" dedi.

​Beyaz Saray'da cuma günü gerçekleşen görüşmelerde, Trump'ın ‘Geçen yıllarda harcanan büyük meblağlardaki paranın ABD'nin müttefiklerince geri ödenmesi' talebinde bulunduğu belirtiliyor.

2014 yılındaki NATO zirvesinde müttefik ülkelerin 2024'e kadar savunma harcalamalarını gayrisafi yurtiçi hasılânın (GSYH) yüzde 2'sine çekmesi kabul edilmişti. Konu Beyaz Saray'daki Trump-Merkel buluşmasında da tekrar gündeme geldi. Ortak basın toplantısında Trump Merkel'e Almanya'nın savunma harcamalarını artırması talebini yinelediğini söyledi.

 

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