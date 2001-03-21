Trump'tan dünyayı şok eden karar

ABD medyasında yer alan haberlere göre Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı verdi. Trump'ın kongreye konuyla ilgili bilgi gönderdiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceklerini açıkladı. Trump'ın kongreye konuyla ilgili bilgi gönderdiği bildirildi.

G-7 ZİRVESİNDE ANLAŞAMAMIŞTI

Trump'ın, Obama döneminde yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması'ndan ABD'yi geri çekmeye hazırlandığı konuşuluyordu. Trump, bu konuda G-7 zirvesinde diğer liderlerle anlaşamamıştı.

MERKEL GÖRÜŞME ÇOK ZOR OLDU DEMİŞTİ

"İklim konusundaki tartışma çok zorlu oldu, hatta çok yetersiz kaldı" diyen Merkel, 6 ülkenin ve AB tarafının, iklimin korunması konusunda varılan Paris Antlaşması'na bağlı kalacaklarını açıkça dile getirdiğini ve bu konuda ödün verilmeyeceğini açıklamıştı.