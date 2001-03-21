Trump'tan flaş Katar'da arabuluculuk kararı

Trump'tan flaş Katar'da arabuluculuk kararı
8.6.2017 - 10:44

Trump'tan flaş Katar kararı: ABD'den arabuluculuk işareti mi?

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, görüşmede, birlik içinde bir Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile güçlü bir ABD-KİK ortaklığının, terörü yenme ve bölgesel istikrarı teşvik etmede önemli olduğunu belirttiği aktarıldı. 

Açıklamada, “Başkan, aşırılık yanlısı ideolojileri özendirmeyi durdurmak ve terör örgütlerinin finanse edilmesini engellemek için bölgedeki tüm ülkelerin birlikte çalışmasının önemini vurguladı. Başkan, Beyaz Saray’da gerek duyulursa bir toplantı yapılması da dahil, taraflara farklılıklarını çözmeleri konusunda yardım etmeyi teklif etti.” ifadeleri kullanıldı.

Suud ve İran

Trump dün de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüşmüştü. İki liderin terör örgütlerinin finansmanının ve bölgedeki aşırılık yanlısı ideolojilerin yaygınlaştırılmasının önlenmesiyle ilgili konuları ele aldığı bildirilmişti.

Trump, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda ise Katar'ı hedef alarak, "Kral ve 50 ülke temsilcileriyle buluştuğum Suudi Arabistan ziyaretinin faydalı olduğunu görmek memnuniyet verici. Aşırılığın finansmanına karşı katı bir çizgiyi takip edeceklerini söylemişlerdi ve tüm göstergeler Katar'ı işaret ediyordu. Belki de bu, terörizm dehşetinin sona erdirilmesinin başlangıcı olacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen, "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları, Libya Tobruk, Moritanya, Komor Adaları ve son olarak da Senegal katılmıştı.

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