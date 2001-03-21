Trump'tan flaş Kudüs kararı

1.6.2017 - 22:35

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak yasadan geçici olarak vazgeçti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını şimdilik askıya aldığını açıklayarak şu ifadelere yer verdi;

"Kimse bu adımı, Başkan'ın (Trump) İsrail'e ve ABD-İsrail ittifakına olan güçlü desteğinden geri adım olarak görmemeli. Başkan Trump, İsrail ile Filistin arasında barış görüşmelerinin şansını artırmak ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını savunmak amacıyla bu kararı almıştır."

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