Trump'tan şaşırtan Katar açıklaması

ATrump: "Katar için artık teröre destek vermeyi durdurma zamanıdır"

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ı uyararak, "Katar için artık teröre destek vermeyi durdurma zamanıdır" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bu açıklamadan bir saat önce ise dünyaya Katar'a olan ambargonun hafifletilmesi çağrısını yapmıştı.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile birlikte Beyaz Sarayda düzenlediği basın toplantısında, Iohannisin ABD ziyaretinin önemli bir döneme denk geldiğine değinen Trump, sözü terörizmle mücadele ve Katar krizine getirdikten sonra, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerin yaptırım uyguladığı Katarı uzun zamandır ve çok üst düzeyde terörün destekçisi olmakla suçladı. Hiçbir uygar ulusun teröre destek vermemesi ve hoşgörü göstermemesi gerektiğini belirten Trump, Ortadoğu ülkelerine yaptığı ziyaret sırasında görüştüğü kilit ülke liderlerinin terörü maddi, askeri yada moral açıdan desteklemeyi durdurma sözü verdiğini söyledi ve Ancak, Katar ne yazık ki tarihsel olarak çok yüksek düzeyde terörün destekçisi olmuştur. Bunun ışığında, bölge ülkelerinin liderleri bu davranış karşısında Katara yaptırım uygulama konusunu benle konuştular. Biz de bir karar vermek durumundaydık. Kolay yolu mu seçecektik, yoksa zor yolu seçip gerekli eyleme mi başvuracaktık? Terörizme desteği kesmek zorundaydık. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, üst düzey askeri yetkililerimiz ile birlikte Katarın teröre verdiği desteği durdurmak zorunda olduğunu söylemek kararı aldık. Bu desteği sona erdirmeliler dedi.



Ad vermeden öteki ülkelere de terörü desteklemeyi durdurma çağrısı yapan Trump, İnsanlara, başkalarını öldürmeyi öğretmeyi durdurun. Kafalarını nefret ve hoşgörüsüzlükle doldurmayı durdurun. Başka ülke adı vermeyeceğim ama sorunu çözmüş değiliz ancak bu sorunu çözeceğiz. Başka seçimimiz yok. Bu benim en büyük önceliğim. Başkan olarak insanları güvende tutmak, IŞİD ve öteki terör örgütlerini yok etmek benim görevim. Bunu seçim kampanyasında da söyledim, şimdi de söylüyorum dedi.



Trump, Katarı sorumlu ülkeler birliği içinde görmek istediklerini belirterek, Katar ve bölgedeki öteki ülkelere terörle mücadelede daha çok ve daha hızlı davranmaları çağrısında bulundu.

TRUMP, SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Trump ve Sisi'nin ilgili bütün ülkelerin Riyad Anlaşması'na sadık kalması gerektiğini konuştukları belirtildi.



Açıklamada, "Liderler, bütün ülkelerin Riyad Anlaşması'nda yer alan terörizmle savaş, aşırıcılıkla mücadele, terörist gruplara ekonomik desteğin kesilmesi konularını uygulaması gerektiğinde karar kıldı. Ayrıca Başkan Trump, Arap ülkeleri arasında birliğin korunmasının önemine vurgu yaptı" ifadelerine yer verildi.