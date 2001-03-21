Trump ve Merkel fena kapıştı

Brüksel'deki NATO zirvesinde başlayan Almanya ile ABD arasındaki gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in G7 zirvesinden sonra ABD'yi ve İngiltere'ye yönelik açıklamalarına sert yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, geri adım atmadı. ABD lideri, Twitter hesabından "Almanya ile devasa ticaret açığımız var, bir de NATO'ya ödemeleri gereken parayı vermiyorlar. ABD için çok kötü, bu değişecek" diye yazdı. Merkel ise kısa süre önce 'ABD'ye tek başına güvenemeyeceklerini' açıklamıştı.

MERKEL: BAŞKALARINA GÜVENECEĞİMİZ DÖNEM GERİDE KALDI

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, hafta sonu İtalya'nın Taormina kasabasında yapılan G7 zirvesinin ardından "Başka ülkelere güvenilebilecek zamanların geride kaldığı” ve "Avrupa'nın kaderini eline alması gerektiği” ifadelerini kullanmıştı. Transatlantik ilişkilere güçlü bir şekilde inanan biri olarak ABD ile ilişkilerin Avrupalılar için çok büyük önem taşıdığını ve ortak değer ve çıkarlara dayandığını bildiğini belirten Merkel, "Ancak son günler bana artık başkalarına tamamen güvenebileceğimiz dönemlerin geride kaldığını gösterdi" dedi.

Dışişleri Bakanı Sİgmar Gabriel son iki günde ABD yönetimini sert bir şekilde eleştiren, alışılmışın dışında açıklamaları ile gündeme oturdu. Sert üslübu ile bilinen Trump, Merkel ve Gabriel'in açıklamalarına cevap niteliğinde bir Tweet attı. Trump, sosyal medya hesabından "Almanya ile devasa ticaret açığımız var, bir de NATO'ya ödemeleri gereken parayı vermiyorlar. ABD için çok kötü, bu değişecek" ifadesini kullandı.

BATI'YI ZAYIFLATIYOR

Merkel'in ABD'ye yönelik eleştirel sözlerinin ardından, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den de benzer sertlikte açıklamalar geldi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel, Trump liderliğindeki ABD yönetimini Batı'yı zayıflatmakla suçlayarak, ABD'nin dünya sahnesinden eksildiğini savundu. Almanya Başbakanlık Sözcüsü Seibert ise ABD ve İngiltere'ye 'güvenilemeyeceğini' ifade eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşlerinden vazgeçmediğini, Merkel'in sözlerinin 'açık ve anlaşılır' olduğunu söyledi

'ABD DÜNYA SAHNESİNDEN EKSİLDİ'

Dışişleri Bakanı Gabriel Berlin'de katıldığı bir etkinlikte, ABD'nin bu siyasetine karşı koymayanların suça ortak olmuş olacaklarını belirterek, önemli bir ülke olarak ABD'nin dünya sahnesinden eksildiğini kaydetti. Gabriel, Trump yönetiminin iklim ve silah ihracat politikalarına atıfla, "Amerikan yönetiminin dar görüşlü politikaları Avrupa Birliği'nin çıkarlarına tezat oluşturmaktadır. Bunun sonucu Batı küçülmüş, en azından zayıflamıştır" diye konuştu. Almanya Dışişleri Bakanı, Avrupalılar olarak iklimin korunması, silahların azaltılması ve dini fanatizme karşı daha güçlü bir savaş vermeleri gerektiğini belirterek, aksi takdirde Ortadoğu ve Afrika'da istikrarsızlığın daha da artacağı uyarısında bulundu.

MUHALEFET OLAĞANDIŞI AÇIKLAMALARI ELEŞTİRDİ

Gabriel'in Trump'ı eleştiren sözlerinden kısa bir süre sonra Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Katharina Barley ise Merkel'i eleştiren bir açıklama yaptı. Barley, Merkel'in Münih'teki seçim etkinliğinde yaptığı açıklamaya atfen "Bira çadırında Trump'a çıkışmak, marifet değil” dedi. Trump'a karşı izlenecek tutumun onunla zirvelerde karşılaştığı zaman ortaya konması gerektiğini belirten Barley, Merkel'i bu zirvelerde "Trump'ın önünde eğilmekle” suçladı.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Adayı Martin Schulz ise Tagesspiegel gazetesi için yazdığı makalede, "yeni ABD Başkanının uluslararası işbirliği yerine izolasyon siyasetine” önem verdiğini ifade etti.