Türkiye'den bu görüntüye tepki yağdı... 'Kameraya kayıt ettik' dediler...

Almanya'nın Frankfurt kentindeki nevruzda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları açılmasına Türkiye'den büyük tepki var. Alman polisi ise Frankfurt'ta yasaklı simgeleri taşıyanlar hakkında soruşturma başlatılabileceğini açıkladı. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre ise terör örgütü flamaları açanların kameraya alındığı iddia edildi.

Frankfurt'taki görüntülere Türkiye'den tepki yağdı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da bugün CNNTürk'te Hakan Çelik'in programında yaptığı açıklamada Almanya'nın dün başka bir skandala daha imza attığını söyledi. Kalın, "Geçen hafta bizim yaptığımız baskılar üzerine, Alman İçişleri Bakanlığı, bu tür sembollerin gösterilemeyeceğini, taşınamayacağını güya söylemişti. Bakın bu dün Frankfurt'ta oluyor. Frankfurt'un ortasında ve nevruz bahanesiyle, nevruzun adını da kirletmeye çalışıyor bu adamlar. Nevruz bahanesiyle, nevruz bizim de bayramımız. Yani onların kirleteceği bir bayram değil nevruz. Nevruz bahanesiyle ki dün 18 Mart yani nevruza daha 3 gün var. Nevruz bahanesiyle geliyorlar, orada bütün bölücü terör örgütünün bayrakları vesaire... Konu ne? 'Diktatöre karşı özgürlük mitingi'. Konu direkt Türkiye, konu direkt referandum. Çünkü PKK da referandumda 'hayır' diyor" diye konuştu.

MİSİLLEME Mİ?

Bunu Alman makamlarına söylediklerinde cevap veremediklerine dikkati çeken Kalın, dün Alman Büyükelçisinin Dışişlerine çağrıldığını ve en sert şekilde kınandığını söyledi.

Çelik'in "Türkiye'nin son dönemde aldığı sert tutuma karşı bu bir misilleme mi? Çünkü uzunca bir süredir bu ölçekte pek bir yürüyüş, miting bu havada fazla hatırlamıyorum. Misille mi yapıyorlar?" sorusuna Kalın, "Eğer misilleme düşüncesiyle yapıldıysa sadece kendilerini gülünç duruma düşürürler. Yani, Türkiye Cumhuriyeti böyle 3-5 tane teröristin, Frankfurt'ta, şurada, burada bayrak açmasıyla misilleme yapılacak bir ülke değildir" şeklinde yanıt verdi.

İLGİNÇ OLANI...

Kalın, "Ama ilginç olan bakın nedir biliyor musunuz? Şimdi bir taraftan Alman siyasiler ve yetkililer diyorlar ki; 'Türkiye'nin iç siyasi meselelerini bizim ülkelerimize taşımayın.' Tamam, eğer bunu tutarlı bir şekilde uygulayacaksak olabilir ama gerçekten öyle mi diye baktığınızda hiç de öyle olmadığını görüyoruz. İşte bu örnekte olduğu gibi. Yani bütün bu tartışmalardan sonra siz bakanlarımızın, milletvekillerimizin, yani seçilmiş, meşru temsilcilerin programlarını sudan bahanelerle iptal edeceksiniz ama dün Frankfurt'ta böyle bir terör örgütünün eylemine izin vereceksiniz. Onları koruma altına almak için binlerce polisi görevlendireceksiniz ve ondan sonra biz tepki koyunca da 'Ya Türkiye çok sert tepki veriyor' diyeceksiniz. Bunun izah edilir bir tarafı yok" dedi.

ALMAN POLİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan skandal sonrası Alman haber ajansı DPA'ya konuşan polis sözcüsü Frankfurt'taki Nevruz kutlamalarında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın resminin veya yasaklı diğer simgelerin olduğu bayrak taşıyanlar hakkında hukuki adımlar atılabileceğini söyledi. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, bu kişiler hakkında "muhakkak soruşturma açılacağını” belirten polis sözcüsü, kaç kişiye soruşturma açılacağını bilmediğini söyledi.

Frankfurt Polis Sözcüsü, "Polisin görevi suç unsuru teşkil edebilecek durumları tespit edip buna delil olabilecek verileri toplamaktır. Her soruşturmada olduğu gibi Frankfurt'taki gösteride de suç unsuru oluşturduğu düşünülen her türlü durum emniyet birimlerince tespit edilip, gerekli adımlar atılıyor. Polis yasaların izin vermediği birşeyi görmezden gelemez. Biz görevimizi yapıyoruz. Tespit edilen suç ya da kabahat niteliği taşıyan eylemler detaylı şekilde araştırılacak ve dosya savcılığa iletilecek. Soruşturmanın devam ettirilmesi ya da ettirilmemesi yönündeki karar nihayetinde bizim değil, savcılığın görevidir" dedi.