Türkiye'den giden uçaklara bir yasak da İtalya'dan

24.3.2017 - 11:00

İtalyan makamları, ABD ve İngiltere'nin uçak kabinlerinde bazı ülkeler için getirdiği elektronik cihaz kısıtlamasını, İtalya'ya yapılan uçuşlarda uygulamama kararı aldı.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, İtalyan Havayolu Ulaşımı ve Havaalanları Güvenliği Bakanlıklararası Komitesi (CISA) ve İtalyan Sivil Havacılık Kurumu (ENAC), dün yaptığı toplantıyla ABD ve İngiltere'nin, aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerden yapılacak uçuşlarda kabin içine yönelik aldığı yeni güvenlik önlemlerini ele aldı.

Haberde, İtalyan sivil havacılık yetkililerinin yaptığı değerlendirmede, söz konusu ülkelerden İtalya'ya yönelik uçuşlarda ABD ve İngiltere'nin uygulamaya koyduğu gibi bir kısıtlamaya gerek olmadığına karar verildiği bildirildi.

Bu kararla, güvenlik önlemlerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyen İtalya'da, mevcut kuralların süreceği, bununla CISA'nın yine güvenliğe ilişkin süreci gözlemlemeye devam edeceği belirtildi.

ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil altı ülkeden gelen direkt uçuşlarda kabin içine dizüstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

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