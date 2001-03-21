Türkiye'nin Azez-Cerablus hamlesi

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun terör örgütü DEAŞ’tan temizlediği Azez- Cerablus hattında asayiş, adalet ve eğitim hizmetleri için önemli çalışmalar yapılıyor.

26 Ağustos'ta Türk Silahlı Kuvvetleri-Özgür Suriye Ordusu (TSK-ÖSO) ortaklığıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı sayesinde sınır hattındaki Azez-Cerablus arasındaki 250 kilometrekareden fazla büyüklükteki bölge DEAŞ teröründen kurtarıldı.

Kurtarılan bölgeler arasında Cerablus, Çobanbey ve Bab gibi stratejik öneme sahip yerler bulunuyor. Harekâtla Türkiye-Suriye sınırı DEAŞ'tan tamamıyla temizlenirken Cerablus-Azez arasındaki kara bağlantısı da sağlanmış oldu. Terörden kurtarılan bu yerlerde hızlı bir sivilleşme süreci yaşanıyor. Tamamı Suriyelilerden oluşan yerel meclisler kuruldu. Türkiye ile eşgüdümlü çalışan bu meclisler kentleri normal yaşama döndürmek için mesaiye başlayacak.

POLİSLER EĞİTİLİYOR ADLİYELER YOLDA

Azez-Bab-Cerablus üçgeninde ilk adımlar asayiş ve adalet sistemini kurmak için atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2 bin 500 kişilik polis gücüne eğitim verdi. Suriye polislerine zırhlı araçlar da hediye edildi. Bu gücün önümüzdeki süreçte 5 bine kadar çıkacağı öngörülüyor. Polisler tam anlamıyla çalışmaya başladığında kentteki silahlı ÖSO güçleri de üslerine veya cephe hattına çekilecek. Kent kontrolü yakında tamamen polis teşkilatında olacak. Kolluk gücünün hakim olmasının ardından bu bölgelerde adliye kurumu da kurulacak. Bunun için Adalet Bakanlığı'nın koordinesinde çalışma yürütülüyor. İlk etapta yaklaşık 40 Suriyeli hukukçu, Fırat Kalkanı bölgesindeki adliyelerde görevlendirilecek.

MEB ÖĞRETMEN SEÇİYOR KONUT YAPIMI BAŞLIYOR

En önemli çalışmalardan biri de eğitim alanında olacak. Cerablus ve Çobanbey'deki okullarda eğitim-öğretime başlandı. Öğretmen eksiğini tamamlamak üzere Türk yetkililerin koordinesindeki mülakatlarla yeni eğitimciler öğretmen eksiği bulunan okullara yönlendirilecek. Öte yandan bu bölge özelinde yayın yapan bir de radyo kuruldu. Arapça ve Türkçe dillerinde yayın yapan radyoda çalışacaklara Ankara'da eğitimler verildi. Buradaki en önemli adım ise şüphesiz imar alanında olacak. TOKİ, Fırat Kalkanı bölgesi için devreye girecek ve burada yeni yerleşim yerleri, okul ve camiler inşa edilecek. Sadece Bab'daki konut ihtiyacının 8 bin olduğu dile getiriliyor. Bu sayı Suriye'nin kuzeyinde on binlere kadar çıkacak.

40 HUKUKÇU ATANIYOR

DEAŞ'tan kurtarılan Azez-Bab-Cerablus üçgeninde 'normale dönüş' seferberliği: İçişleri, Adalet ve MEB'in projeleri yürürlükte. 40 hukukçu mahkemelere gidiyor. Öğretmenleri MEB seçiyor. Adliye binaları yapılacak, konutlar için TOKİ devrede, polislerin eğitimi ise sürüyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK