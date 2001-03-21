Tusk: 'ABD’nin kararı büyük hata'

3.6.2017 - 00:40

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, “Amerika’nın Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılma kararının büyük bir hata olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Çin Zirvesi’nin ardından Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda AB ve Çin arasındaki işbirliğinin artacağını söyleyen Tusk, iki gücün de sorumluluklarını üstleneceğini belirterek, “Bugün Çin ve Avrupa, gelecek nesiller ile bütün gezegen için sorumluluk ve dayanışma göstermiştir” dedi.

“Amerika’nın Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılma kararının büyük bir hata olduğunu düşünüyoruz” diyen Tusk, “Ancak biz ABD olsun ya da olmasın iklim değişikliğiyle savaşmaya ve araştırmalara, yeniliklere ve teknolojik ilerlemelere devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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