Tutuklular gardiyanları öldürüp kaçtı

Tutuklular gardiyanları öldürüp kaçtı
14.6.2017 - 00:57

ABD’nin Georgia eyaletinde, seyir halindeki cezaevi aracında bulunan 2 tutuklu, başlarındaki 2 gardiyanı öldürerek kaçtı

ABD’nin Georgia eyaletinde seyir halindeki cezaevi aracında bulunan 2 mahkum, araçtaki 2 gardiyanı öldürdü. Gardiyanları öldürerek kaçan mahkumların 43 yaşındaki Donnie Russell Rowe ve 24 yaşındaki Ricky Dubose olduğu tespit edildi.

Rowe ve Dubose silahlı saldırıya karıştıkları gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Rowe 2002 yılından beri Dubose 2015’den beri tutuklu bulunuyordu. Öte yandan, öldürülen gardiyanların kimlikleri henüz açıklanmadı.

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