Ukrayna’da askeri helikopter düştü

27.3.2017 - 00:13

Ukrayna’nın doğusunda Kramotorsk şehri yakınlarında Mi-2 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi öldü.

Ukrayna'nın doğusunda Kramotorsk şehri yakınlarında Mi-2 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi öldü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik yaptığı açıklamada, helikopterin kaza sonucu düştüğünü belirtti. Motuzyanik, “Helikopterde bulunan 2 yolcu ve 3 mürettebat hayatını kaybetti.” dedi.

Motuzyanik, kazanın helikopterin elektrik iletim hatlarına çarpması sonucu meydana geldiğini kaydetti.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret