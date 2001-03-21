Ukrayna'da cephanelikte büyük yangın

Ukrayna'nın Balakleya şehrinde cephanelikte büyük yangın çıktı, kontrol altına alınamayan yangın yüzünden binlerce kişi tahliye ediliyor.

Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bulunan Balakleya şehrinde cephanelikte büyük bir yangın çıktı. Yaklaşık 15.000 kişi şehirden tahliye edilirken bölgeden patlama sesleri yükseliyor. Patlamalardan dolayı yakınlardaki evlerin camları kırıldı.

Yüzlerce araç şehirden çıkmak için uzun kuyruklar oluşturmuş durumda.

Ukraynalı askeri bir savcı, basına verdiği demecinde, yangının devam ettiğini ve deponun çevresinde 7 kilometrelik bir güvenlik alanı oluşturduklarını söyledi.

Öte yandan yangın nedeniyle sivillerin öldüğü ya da yaralandığına dair henüz bir bilgi verilmedi.



