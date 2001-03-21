Ukrayna şokta! O şehri boşaltıyorlar

Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bulunan Balakleya şehrinde cephanelikte büyük bir yangın çıktı. Binlerce kişi şehirden tahliye edilirken bölgeden patlama sesleri yükseliyor. Patlamalardan dolayı yakınlardaki evlerin camları kırıldı.

Gece saat 03.00 sularında bölgeden patlama haberleri gelirken, ilçede yaşayan binlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı. Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan kişilerin olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi vermedi. İlk belirlemelere göre yangının kundaklama nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor. Şehirden kaçmak isteyen yüzlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu.