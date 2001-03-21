Ünlü şarkıcının politikacı eşi suikast sonucunda öldürüldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski Rus milletvekili Denis Voronenkov, uğradığı suikast sonucunda öldürüldü.

Ukrayna, suikastın ardından Rusya'yı suçlarken, Kremlin açıklama yayımlayarak iddiaların 'absürt' olduğunu savundu.

Öldürülen Voronenkov'un kendisi gibi eski bir vekil olan eşi Maria Maksakova da haberi alır almaz olay yerine geldi. Aynı zamanda ünlü bir opera şarkıcısı olan Maksakova büyük yıkım yaşadı.

Kiev'deki Premier Palace Oteli'nin girişinde, silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürülen milletvekilinin, 45 yaşındaki Denis Voronenkov olduğu açıklandı.

Olayda saldırganla, Voronenkov'un koruması çatıştı. Hem koruma hem de saldırgan yaralandı. Reuters'ın haberine göre, Ukrayna medyası, saldırganın hastanede öldüğünü bildirdi.

DHA'nın haberine göre, Ukrayna’da yaşayan bir başka eski Rus milletvekili İlya Ponomarev, Voronenkov’un kendisine doğru geldiği sırada ateşin açıldığını belirtti.

EŞİYLE BİRLİKTE UKRAYNA'YA YERLEŞMİŞTİ

Geçen sonbaharda şarkıcı eşi Maria Maksakova ile birlikte Ukrayna'ya taşınan Voronenkov, bu ülke vatandaşlığına geçmişti.

Voronenkov, Rusya'da yolsuzluk iddiasıyla aranıyordu.

Rusya, 27 Şubat'ta büyük çaplı dolandırıcılık suçlamasıyla Voronenkov hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarmıştı.

Rus güvenlik servislerinin kendisini rahat bırakmayacağı endişesiyle Ukrayna'ya gitmek zorunda kaldığını savunan Voronenkov, Rusya vatandaşlığından da ayrılmıştı.

UKRAYNA, RUSYA'YI SUÇLADI

AP'nin haberine göre, Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko olayı 'devlet terörü' olarak nitelendirdi.

Voronenkov, Ukrayna Başsavcılığına görevinden azledilen Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç aleyhinde ifade vermişti. Ukraynalı Başsavcı Lutsenko da Kremlin'in bu ifade nedeniyle Voronenkov'u cezalandırmak için suikast düzenlettiğini öne sürdü.

ÜNLÜ BİR ŞARKICI OLAN EŞİ MAKSAKOVA DA VEKİLDİ

Almanya doğumlu Rus opera şarkıcısı Maksakova (39) da Rusya'da geçmişte milletvekiliği yapmıştı.Eşinin öldürüldüğü yere gelen Maria Maksakova'yı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.