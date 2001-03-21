Ünlü TV yıldızının dehşete düşüren kaza anı

Ünlü TV yıldızının dehşete düşüren kaza anı
12.6.2017 - 00:18

20 Minuten internet portalı, İngiliz TV sunucusu Richard Hammond'ın, İşviçre'nin St. Gallen kantonunda yarış çekimleri sırasında kaza yaparak, hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Kameraya yansıyan kazanın görüntülerinden, Hammond'ın sert virajı dönemediği anlaşıldı.

İsviçre'de yapılan Grand Tour tv Show programının çekimlerine Rimac Concept One marka beyaz spor aracı ile katılan Hammond'ın virajı alamayarak, yoldan çıkıp yokuştan aşağı yuvarlandığı görüldü.

Sunucunun aracın alev almadan araçtan çıkmayı başardığı belirtiliyor. Kazada yaralanan Hammond, helikopterle hastaneye kaldırıldı.

BBC'nin yayınladığı Top Gear programı, bir dönem dünyanın en çok reyting alan programıydı.

Program, en çok izleyici sayısıyla Guinness rekorlar kitabına da girmişti.

 

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