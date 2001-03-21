Uttar Pradeş'e İslam düşmanı başbakan

20.3.2017 - 01:00

Hindistan'da iktidarki Bharatiya Janata Partisi, İslam karşıtı görüşleriyle tanınan bir Hindu dini lideri, nüfusunun beşte biri Müslüman olan Uttar Pradeş eyaletinin başbakanı seçti.

44 yaşındaki Yogi Adityanah, yogaya karşı çıkan azınlıkların eyaleti terk etmesi gerektiğini söylüyor.

Yogi Adityanath

Ülkenin en büyük eyaleti olan 200 milyon nüfuslu Uttar Pradeş'te 40 milyon kadar Müslüman yaşıyor.

Eyalette geçen hafta yapılan parlamento seçimlerini, Hindistan Başbakanı Nerandra Modi'nin aktif olarak katıldığı kampanyanın ardından ezici bir farkla Bharatiya Janata Partisi kazanmıştı.

'Kutuplaşmayı artıracak'

Muhalefet milletvekilleri, kutuplaşma yaratacağını söyleyerek Adityanath'ın eyalet başbakanlığına getirilmesine tepki gösterdi.

Ancak Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Venkaiah Naidu, atamayı, "parti için tarihi bir dönüm noktası" olarak niteledi.

BBC Güney Asya uzmanı Anbarasan Ethirajan, ülkede Hindu milliyetçiliğinin yükselişinin dini azınlıklar arasında kaygıyla izlendiğini belirterek Adityanath'ın bu göreve seçilmesinin endişeleri daha da artıracağına dikkat çekiyor.

Eyalette beş dönemdir milletvekili seçilen Adityanath, Bir Hindu tapınağının baş rahibi.

'Trump'a destek'

Adityanath, kutsal sayılan inekleri korumaya yönelik yasaların güçlü bir savuncusu ve sığır eti tüketimine karşı çıkıyor.

Yogi Adityanath, ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu yedi ülkeye getirdiği seyahat yasağına destek vermiş, Hindistan'ın da benzer bir yasa çıkarması gerektiğini söylemişti.

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