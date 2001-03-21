Vergi protestosuna yüzlerce tutuklama

26.3.2017 - 00:31

Beyaz Rusya'da, yüzlerce gösterici en az 6 ay boyunca çalışıp, işsiz kalan kişilerin her ay devlete 230 dolar ödemesini öngören "toplumsal parazit" olarak adlandırılan vergi kararını protesto etti. Yüzlerce gösterici tutuklandı.

Beyaz Rusya'da, yüzlerce gösterici en az 6 ay boyunca çalışıp, işsiz kalan kişilerin her ay devlete 230 dolar ödemesini öngören "toplumsal parazit" olarak adlandırılan vergi kararını protesto etti. Minsk Meydanında toplanan ve yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan çok sayıda gösterici ve gazeteci tutuklandı. Polisin daha önce, insan hakları grubu Vesna'nın ofislerine düzenlediği baskında da yaklaşık 30 aktivist tutuklamıştı.

Kaynaklara göre yakın tarihli vergi incelemesine göre, 470 bin kişinin vergi ödemesi gerekirken, sadece 50 bin kişinin vergilerini ödemiş olduğu aktarıldı.

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