Wikileaks CIA'in iPhone'lara sızdığını iddia etti

WikiLeaks, ABD istihbarat kurumu CIA'nın iPhone cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızmış olabileceğine dair belgeler yayımladı.

Wikileaks'in dün yayımladığı belgelerde, ABD hükümetine çalışan bilgisayar korsanlarının iPhone cihazlara sızıp, bu cihazların daimi iOS yazılımına "yerleşik" kötü amaçlı yazılım yüklemiş olabileceği ileri sürüldü.

FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK FAYDASIZ

İddiaların doğru olması durumunda cihazına yazılım yüklenen bir iPhone kullanıcısının, telefonundaki tüm verileri silip işletim sistemini yeniden yüklemek için cihazını "fabrika ayarlarına" geri döndürse bile söz konusu kötü amaçlı yazılımdan kurtulması mümkün olmuyor.

2008'E DAYANIYOR

Belgelerde "NightSkies" olarak geçen programın geçmişi, iPhone cihazların ilk kez piyasaya sürüldüğü 2008 yılına dayandırılıyor.

Programın "1.2" iOS sürümüne sızıldığını ileri süren Wikileaks, programın hala kullanımda olup olmadığı ya da yeni nesil cihazlara sızıp sızmadığına dair herhangi kanıt bulunmadığına işaret etti.

"AĞ KABLOSU ADAPTÖRLERİYLE..."

Bu arada WikiLeaks belgelerinde, özellikle Apple marka cihazları hedef alan başka korsan vakalarına da yer verildi. "Sonic Screwdriver" adlı programın 2012'de Apple dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara ağ kablosu adaptörleriyle girdiği ifade edildi.

UZAKTAN YADA DOĞRUDAN

Belgelerde adı geçen diğer programlardan Triton ve Der Starke'nin 2013'te bilgisayar korsanları tarafından uzaktan ya da doğrudan bilgisayarlara yüklenmiş olabileceği aktarıldı.

Söz konusu yazılımların bilgisayar kullanıcılarına fark ettirmeden CIA'ya kolayca dosya aktarımı yapabildiği iddia edildi.

SEVKİYATLAR SIRASINDA

Wikileaks, kötü amaçlı programların yurt dışına sevkiyatları sırasında CIA tarafından alıkonulan cihazlara yüklenmiş olabileceğini ileri sürdü.

APPLE'DAN AÇIKLAMA

Apple, AA'ya elektronik posta yoluyla yaptığı açıklamada cihazlardaki sistem açığı sorununun farkında olduklarını kaydetti.

Açıklamada, "İlk belirlemelerimize göre, iddia edilen iPhone sistem açığı, sadece iPhone 3G model cihazları etkilemiş ve bu açık 2009'da iPhone 3GS modeli piyasaya sürüldüğünde düzeltilmiştir. Ayrıca incelemelerimiz, 2013'ten sonra piyasaya sürülen tüm Mac cihazlarda sistem açığı sorunun düzeltildiğini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

CIA ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.