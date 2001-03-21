Yemek yerken bu iş fikrini buldu! Şu an talebe yetişemiyor!

30.5.2017 - 16:48

24 yaşındaki Amerikalı Craig, isimli genç kız arkadaşıyla yemek yerken yeni bir iş modeli buldu. Craig, patates aracılığıyla istenilen kişiye mesaj ekleyip gönderiyor.

Potato Parcel, muhtemelen Pet Rock’tan (evcil kaya) sonraki en komik iş fikri. Girişimci Alex Craig kız arkadaşına bu fikirden bahsettiğinde, kız arkadaşı gözünün içine baka baka onunla alay etmiş; ancak Craig planı doğrultusunda ilerlemeye devam etti ve şimdilik köşeyi dönmüş görünüyor.

Yemek yerken iş fikri buldu Alay ettiler ama şu an talebe yetişemiyor

İş modeli oldukça basit – patatesler aracılığıyla anonim mesajlar gönderiliyor. Kullanıcılar patates siparişlerini online olarak veriyorlar, mesajlarını ekliyorlar ve isimsiz bir şekilde istedikleri kişiye gönderiyorlar. 24 yaşındaki Craig, bu iş fikrini bu yılın başlarında kız arkadaşıyla öğle yemeği yerken bulduğunu söyledi.

Yemek yerken iş fikri buldu Alay ettiler ama şu an talebe yetişemiyor

Kız arkadaşı ona tek bir patates bile satamayacağını ve bu fikrin şu zamana kadar duyduğu en aptalca şey olduğunu söylemiş; fakat iş fikrinin bu kadar popüler olabileceğini başta kendisi de düşünmemiş. Ama ikinci gün Reddit üzerinden 2.000 dolarılık sipariş aldıklarında bu işe devam etme kararı almış.

Yemek yerken iş fikri buldu Alay ettiler ama şu an talebe yetişemiyor

'En son NBA oyuncuları için de patates düzenlemişti'

Craig sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Amerika genelinde binlerce insana patates gönderdik ve biraz tuhaf ve hatta kısa süreliğine de olsa birilerinin hayatını etkiledik.” Craig’in girişimci olmak isteyenlere verdiği sağlam bir de tavsiye var: “Herkesin kendini tutmasına neden olan iki şey var: Korku ve şüphe. Başarısızlık korkusu ve şüpheyi alt edebilirseniz her şeyi başarabilirsiniz.”

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