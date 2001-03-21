Yemek yerken bu iş fikrini buldu! Şu an talebe yetişemiyor!

İş modeli oldukça basit – patatesler aracılığıyla anonim mesajlar gönderiliyor. Kullanıcılar patates siparişlerini online olarak veriyorlar, mesajlarını ekliyorlar ve isimsiz bir şekilde istedikleri kişiye gönderiyorlar. 24 yaşındaki Craig, bu iş fikrini bu yılın başlarında kız arkadaşıyla öğle yemeği yerken bulduğunu söyledi.

Kız arkadaşı ona tek bir patates bile satamayacağını ve bu fikrin şu zamana kadar duyduğu en aptalca şey olduğunu söylemiş; fakat iş fikrinin bu kadar popüler olabileceğini başta kendisi de düşünmemiş. Ama ikinci gün Reddit üzerinden 2.000 dolarılık sipariş aldıklarında bu işe devam etme kararı almış.

'En son NBA oyuncuları için de patates düzenlemişti'

Craig sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Amerika genelinde binlerce insana patates gönderdik ve biraz tuhaf ve hatta kısa süreliğine de olsa birilerinin hayatını etkiledik.” Craig’in girişimci olmak isteyenlere verdiği sağlam bir de tavsiye var: “Herkesin kendini tutmasına neden olan iki şey var: Korku ve şüphe. Başarısızlık korkusu ve şüpheyi alt edebilirseniz her şeyi başarabilirsiniz.”