Yemen'de bir aylık 'kolera' bilançosu: 600 ölü

UNICEF, Yemen'de kolera hastalığına yakalanan 70 bin kişiden, geçtiğimiz ay içeresinde 600 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de gün geçtikçe artan kolera salgınına ilişkin hazırladığı raporda, hastalığa yakalanan 70 bin kişiden, geçtiğimiz ay içeresinde 600'ünün hayatını kaybettiğini bildirdi. UNICEF, son 72 saat içinde yalnız 10 binden fazla kolera vakasının bulunduğunu açıkladı. Gelişmekte olan ülkelerdeki, çocuklara ve annelere insani ve kalkınma yardımı sağlayan BM ajansı, ise yaptığı açıklamada, Yemen'deki çocuklara yönelik korkunç durumun hızla bir felakete dönüştüğü konusunda uyardı.

UNICEF Bölge Müdürü Geert Cappelaere, kolera salgınına ilişkin "Kolera, yayılmak için ülke sınırları geçme gereği duymaz ve siyasi kontrol alanları arasında da ayrım yapmaz" açıklamasını yaptı. Ayrıca Cappelaere, Arap Yarımadası ülkesinde "şüpheli vakaların sayısının önümüzdeki iki hafta içinde 130 bine ulaşmasını beklendiği" uyarısında bulundu.

Yemen, 2014 yılında devlet güçleri ile Husi militanları arasında çıkan çatışma sonucu iç savaşa sürüklendi. İç savaş süresince ekonomik alanda kriz yaşayan ülkenin, açlık sınırının altına düşmesi birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.