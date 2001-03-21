Yemen’de Husilere hava saldırısı: 50 Husi öldü!

19.3.2017 - 11:26

Yemen’de Husilere yönelik hava saldırısında 50 Husi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu tarafından Yemen’in Hudeyde kentinde bulunan bir kampa hava saldırısı düzenlendi.

Askeri bir kaynak, hava saldırısında eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih yanlısı 50 Husi'nin öldürüldüğünü açıkladı. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu tarafından Huseyde kentinin güneyindeki El Kadhaba bölgesindeki Husilere ait eğitim kamplarına da saldırı düzenlendiğini aktardı.

Son birkaç gün içinde Yemen’in batısına yönelik hava saldırılarında artış olduğu ve hava saldırılarında Husilerin hedef alındığı ifade ediliyor

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