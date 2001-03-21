Yolcunun akciğeri patladı, uçak acil iniş yaptı

3.6.2017 - 00:03

Arjantin’de bir uçak, yolculardan birinin akciğerinin patlaması sonucu acil iniş yaptı.

Arjantin Hava Yolları’na ait, Ezeiza-Miami seferini gerçekleştiren uçaktaki 8 yaşındaki bir çocuğun akciğeri patladı. Tıp literatüründe pnömotoraks olarak adlandırılan bu durum karşısında, uçakta bulunan 5 doktor çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, uçak Bolivya’nın Santa Cruz de la Sierra şehrine acil iniş yaptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Ulaştırma Bakanlığı ve Arjantin Pilotlar Birliği konuya ilişkin Twitter hesaplarından, açıklama yaparak, pilot Martn Hughes’e ve uçuş ekibine teşekkür etti. Ezeiza-Miami seferini gerçekleştiren uçak, 2 saatlik gecikmenin ardından tekrar kalkış yaptı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret