Ziyed Ben Belgacem'in kadın askeri rehin alıdğı anın görüntüleri

21.3.2017 - 00:14

Orly Havalimanı'nda kadın askerin rehin alındığı görüntüler ortaya çıktı..

Paris Orly Havalimanı'nda "Allah için ölmeye geldiğim" diyerek bir kadın askeri rehin alan ve öldürülen Ziyed Ben Belgacem'in saldırı anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Cumartesi günü Paris Orly Havalimanı'nda gerçekleşen saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, saldırgan elindeki çantayı yere bırakıyor ve kadın askere arkadan yaklaşarak kafasına silah dayıyor.

 

Orly Havalimanı'nda öldürülen saldırgan 39 yaşındaki Paris doğumlu Ziyed bin Belgacem
 

Ziyed Ben Belgacem isimli saldırganın daha sonra diğer polislere, "Silahlarınızı yere bırakın. Ben burada Allah adına ölmeye geldim. Birçok kişi ölecek" diye bağırdığı kaydedilmişti.

 

Kadın askerin rehin alındığı ilk dakikalarda kimsenin karşı koyamadığı görülüyor. Yolculardan bazıları ise saldırganın bulunduğu taraftan uzaklaşmaya çalışıyor.

Saldırganın yere bıraktığı görülen çantadan, yakıt dolu bir bidon, bir adet Kur'an ve cebinden 750 euro nakit çıktığı bildirilmişti.

 

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