9 yaşında beşinci sınıfı bitirdi

14-15 yaşında üniversiteye başlamak istiyor. Okulla ilgili tek zorlandığı şey konuların ona basit gelmesi...

İzmir'de, 2 yaşında okuma yazma öğrenen 9 yaşındaki Muhammed Hakan Nayiş, yaşıtlarından seneler önce beşinci sınıfı bitirdi. Muhammed'in yeni hedefi ise 14-15 yaşında üniversiteye başlayabilmek. İzmir'de yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Hakan Nayiş, başarısıyla herkesi şaşırtıyor. 2 yaşında okuma yazma öğrenen Muhammed, öğrencisi olduğu Misak-ı Milli Ortaokulunda yüksek zeka seviyesi nedeniyle kendisinden yaşça büyük öğrencilerle eğitim görüyor. Sadece 4 yaşındayken anaokuluna başladığını ve birinci sınıfı atladığını belirten minik Muhammed, yaşıtlarına göre 2 sınıf önde olduğunu söyledi.