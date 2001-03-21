Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde arbede

2.6.2017 - 20:58

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde bölücü terör örgütü yandaşlarının kampüse asılan üzerinde helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu pankartı yırtması ve Türk bayrağını indirmek istemesi üzerine arbede yaşandı. Olaylarda 3 kişi yaralanırken, 21 kişi gözaltına alındı.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde bölücü terör örgütü yandaşlarının kampüse asılan üzerinde helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu pankartı yırtması ve Türk bayrağını indirmek istemesi üzerine arbede yaşandı. Olayın bildirilmesi üzerine kampüse çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve ambulans çağrıldı. Olaylarda İletişim Fakültesinin giriş kapısının camları kırıldı. Yaşanan arbedede yaralanan 3 kişi ambulansa alınarak tedavi edilirken, olayla ilgili 13'ü erkek 21 kişi gözaltına alındı.

Uğur Kan Yüksek - Mustafa Apaydın

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