AÖF’ten sınavsız ikinci üniversite imkanı sunuyor

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, örgün veya Açıköğretim olmak üzere bütün öğrenci ve mezunlara sınava girmeden ikinci üniversite okuma imkanı sunuyor.

Merkezi Eskişehir’de olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin (AÖF) İstanbul Avcılar Bürosu, İkinci Üniversite uygulamasının tanıtımını yaptı. İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Öğrenci Yemekhanesi (MENZA) yanında açtıkları stantta ikinci üniversite okumayı düşünenlere bilgiler veren AÖF İstanbul Avcılar Bürosu personeli, merak edilen soruları yanıtladı.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, 17 lisans ve 38 önlisans olmak üzere toplam 55 program bulunduğu, bunlardan 16 lisans ile 36 önlisans olmak üzere toplam 52 bölüme öğrencilerin ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırılabilecekleri belirtildi. Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından, meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak, ayrılmış olanlar, lisans programlarında okuyan/mezun olanlar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine göre, öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar, Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birinde okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilecekler.

Ayrıca adayların ikinciuniversite.anadolu.edu.tr adresinden ön başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi ön başvuru yapan veya yapmayan adaylar için tahmini kayıt tarihi olan 5-25 Eylül 2017 tarihleri arasında mutlaka İnternet Başvuru Belgesi ile kayıt için gerekli belgelerini hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF bürolarına gidip kayıt işlerini tamamlamaları gerekiyor.