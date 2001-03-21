Atatürkçü bilinen kolej sahibi FETÖ'cü çıktı

29.5.2017 - 16:57

Nokta Koleji'nin sahibi Osman Sadi Sonverdi örgütün mahrem imamlarının çocuklarını 'Atatürkçü' yetişiyormuş gibi gösterdi.

Kapatılan Nokta Koleji’nin sahibi olan ve İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan Osman Sadi Sonverdi ile ilgili iddianamede hazırlandı.

İddianamede, Sonverdi’nin örgütün üst düzey yöneticilerinden emir ve talimatlar aldığı ifade edildi:

MAHREM İMAMLARIN ÇOCUKLARINI ATATÜRK MASKESİYLE OKUTTU

"Osman Sadi Sonverdi’nin TSK’da konuşlu örgütün mahrem hizmetler sınıfına mensup, çok gizli olarak kimlikleri korunan ve ’tedbir’ adı altında şüphe çekecek her türlü hareketten uzak durmalarına dikkat edilen ve bu yönde haklarında azami tedbir uygulanan örgüt üyelerinin çocuklarının tahsil hayatlarının devamının temini amacıyla, örgütü müzahir okullar yerine, örgütle uyumlu olmayan, Atatürk ilke inkılaplarına bağlı bir eğitim yuvası maskesi altında faaliyet yürüten sahibi ve yöneticisi olduğu Nokta Kolejinin örgütün fikir ve düşünceleri doğrultusunda mahrem hizmetler sınıfının çocuklarına eğitim verdiği tespit edilmiştir."

Okulun tanıtım filminden bir kare...Atatürkçü görünen kolej sahibi FETÖ'cü çıktı

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