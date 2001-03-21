Aybüke öğretmenin türküsü yürekleri parçaladı

Batman’ın Kozluk ilçesinde teröristlerin silahlı saldırısında, aracıyla olay yerinden geçerken kurşunların hedefi olan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın söylediği türkü yürekleri parçaladı.

Genç öğretmenin seslendirdiği, Mağusa Limanı adlı türkü, içerisinde geçen “Beni öldüren de yoktur din, iman” sözleriyle sosyal medyada paylaşıldı.

Kozluk’ta teröristler, gasp ettikleri araçla, önce ilçe merkezinde Belediye Başkanının yakınının kullandığı bir araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemiş, ardından içerisinde patlayıcı bulunan aracı, Bekirhan beldesindeki jandarma karakolunun önünde patlatmıştı. Teröristlerin ilçe merkezinde uzun namlulu silahla Belediye Başkanının içinde olmadığı ve yakınının kullandığı özel aracına yönelik gerçekleştirdiği saldırıda, olay yerinden başka bir araçla geçen ve Ekim 2016’da ilçeye müzik öğretmeni olarak atanan 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, kurşunların hedefi olmuştu. Yalçın, kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Müzik öğretmeni Yalçın’ın söylediği türkü yürekleri parçaladı. Genç öğretmenin seslendirdiği, Mağusa Limanı adlı türkü, içerisinde geçen “Beni öldürende yoktur din iman” sözleriyle sosyal medyada paylaşıldı. Videoyu izleyenler, terör örgütüne lanet yağdırdı.

Osman Arslan - Sevban Sevkal