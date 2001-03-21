Bakan Yılmaz, Suriyeli öğrenci sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ’’ Suriyeli öğrenci sayısı 169 bin 10 olup, geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören Suriyeli öğrenci sayısı 294 bin 112’dir’’ dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sorularına cevap verdi. Yılmaz, 2015 yılı öğretmen atama döneminde başvuruda bulunan aday sayısı hakkındaki soruyu cevaplayarak, ’’2015 yılı öğretmen atama döneminde başvuruda bulunan aday sayısı 157 bin 545 olup, Bakanlığımıza tahsis edilen 37 bin kadronun 105 alana dağıtımıyla ilgili yapılmıştır. 2015 Eylül döneminde öğretmen atamasına en çok 4 bin189 kontenjanla sınıf öğretmenliğine atama yapılmıştır. Bakanlığımıza bağlı Milli Eğitim Kurumları’nda 10 Aralık 2015 tarihi itibariyle net öğretmen ihtiyacı 91 bin 880’dir. Bakanlığıma bağlı resmi eğitim kurumlarına özel eğitim alanında son 3 yılda atanan öğretmen sayısı toplam 2 bin 884’tür. 2017 yılında Nisan ayında yapılan ek atamada en düşük 66 puanla Yaşayan Diller ve Lehçeler Kurmançi alanına öğretmen ataması yapılmıştır. Bakanlığımızca 2015 yılında sözleşmeli öğretmen istihdamı yapılmamıştır’’ ifadelerini kullandı.

Okul yöneticilerine ilişkin soruya Yılmaz, ’’Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirme iş ve işlemleri Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Kurumları Yöneticileri’nin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Valiliklerce gerçekleştirilmektedir. 2016 yılında 7 Aralık 2016 tarihi itibariyle yargılama giderleri ve avukatlık ücreti kapsamında 102 bin 836 lira ödeme yapılmıştır. Bakanlığımıza bağlı okul kurum yöneticilerince 2 Mayıs 2017 tarihi itibariyle açılan dava sayısı 6 bin 449, yürütmeyi durdurma ve iptal kararı sayısı 2 bin337, sadece iptal kararı sayısı 3 bin 134, sadece yürütmeyi durdurma kararı sayısı 745, ret kararı sayısı 730’dur’’ şeklinde konuştu.

Ücretli öğretmen konusuna ilişkin soruya Yılmaz, ’’Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerle karşılanamadığı eğitim kurumlarında eğitim öğretimin aksatılmadan sürdürülebilmesi için valiliklerce ilgili mevzuatı çerçevesinde ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmesi yapılmaktadır. Bakanlığımız, MEBBİS veri tabanından alınan bilgilere göre resmî eğitim kurumlarında ülke genelinde 45 bin 552 ücretli öğretmen görev yapmaktadır, öğretmen aday sayısı ise 436 bin 291’dir’’ diye konuştu.