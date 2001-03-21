Bakan Yılmaz: Zorunlu eğitimi 13 yıla çıkaracağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye’deki zorunlu eğitimi 13 yıla çıkaracağız" dedi.

Bakan Yılmaz, Kayseri’den karayolu ile memleketi Sivas’ın Gürün ilçesine geldi. Bakan Yılmaz, Gürün Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğini programına katıldı. Burada konuşan Yılmaz, "Sıkıntılarımıza rağmen Türkiye’nin bugünü daha iyi ve inşallah daha da iyi yapacağız. Ne ile yapacağız? Bunu eğitimle yapacağız. Eğitim gerçekten iyi gidiyor. Herkes farklı bir şey söylüyor ama inanarak söylüyorum. Eğitimin amacı nedir? Ülkeyi zengin kılmaktır. Türkiye’nin geliri 860 milyar dolar bunu kim üretti. Benim ilkokulumdan, ortaokulumdan, lisemden, üniversitemden mezun olan işçisi, yönetici, memuru, mühendisi, çiftçisi hepsi beraber üretti. İyi bir noktadayız. G-20 üyesiyiz ama hedefimiz ilk 10 ülke arasına girmek bunun içinde daha çok çalışmamız lazım ve eğitime çok daha fazla önem vermemiz lazım. Eğitime geçmiş yıllarda olmadığı kadar önem veriyoruz. Önümüzdeki dönemde değişmez hedefimiz var. Daha kaliteli eğitim vermek istiyoruz" dedi.

"İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ, 77 BİN DERSLİK İHTİYACIMIZ VAR"

Gelecek dönem daha iyi bir eğitim vermek için ikili eğitimi kaldıracaklarını söyleyen Yılmaz, bunu için de yaklaşık 77 bin derslik ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İnşallah 2019 yılı sonuna kadar yapacağız. Yine kaliteli eğitim vermek için mutlaka okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına almamız lazım. Yani insanımızın eğitim süresini arttırmamız lazım. Biz geldiğimizde insanımızın eğitim süresi yaklaşık 5 yıldı şimdi 8 yıl ama ortalaması 12 yıl olması lazım. Zaten 12 yıl zorunlu eğitimi getirdik. Okul öncesi eğitimi de bir yıl alacağız. Dolayısıyla Türkiye’deki zorunlu eğitimi 13 yıla çıkacağız. Dersliklerdeki öğrenci sayısını azaltacağız, öğretmen sayısını arttıracağız, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltacağız. Daha kaliteli bir eğitim vereceğiz. Öğretmenlere performans sistemi getireceğiz. Türkiye iyi bir yolda ilerliyor."

"MÜFREDATI GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

Hak temelli eğitim vermek istediklerini bunun içinde değerler eğitiminin çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, "Şuna çok inanarak söylüyorum maddi yönden de Türkiye’nin eğitimi bir yerde, manevi yönden de iyi bir yerde. Önümüzdeki dönemde inşallah müfredatı da gözden geçiriyoruz. Değerler eğitimini de evlatlarımıza daha fazla vereceğiz. Barış istiyoruz, huzur istiyoruz hak istiyoruz. Kimse kimsenin hakkına el uzatmasın diyoruz. Bu ailede, çevrede ve okulda verilir. Ama birisi eksik olursa sıkıntı olur. Sadece okulda verirsek yeterli olmaz ailede de verilmesi lazım. Yaşadığımız ortamın da vermesi lazım" diye konuştu.

İftar programına Sivas Valisi Davut Gül, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Belediye Nami Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, vatandaşlar ve esnaflar katıldı.

Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu