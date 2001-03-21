Bakanlıktan şok eden TEOG açıklaması

3.6.2017 - 13:45

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin merkezi bir sınav değil, bir yerleştirme süreci olduğuna dikkati çekerek, "Bu süreç çocuklarımızın okul notlarından oluşturuluyor, yani normal ders yazılılarından elde ediliyor. Dolayısıyla çok sayıda öğrencinin yüksek not alması manipüle ediliyor" ifadesini kullandı.

Tekin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, TEOG süreci ile ilgili kamuoyunda bazı yanlış anlamaların bulunduğuna işaret etti.

"TEOG süreci, genellikle YGS-LYS merkezi sınavlarla karıştırılıyor. Bu da yanlış anlamalara sebep oluyor." değerlendirmesinde bulunan Tekin, şunları kaydetti:

"TEOG bir merkezi sınav değil, bir yerleştirme süreci ve bu süreç çocuklarımızın okul notlarından oluşturuluyor, yani normal ders yazılılarından elde ediliyor. Dolayısıyla çok sayıda öğrencinin yüksek not alması manipüle ediliyor.

Tekrar hatırlatalım, bu kapsamda yaptığımız sınavların çocuklarımızın normal yazılılarından hiçbir farkı yok. Ders saatinde, kendi sınıfında, istenilen konulardan normal sınava giriyor çocuklarımız. Bu nedenle herhangi bir yazılıdan ülke genelinde kaç çocuğumuz tam puan alıyorsa, burada da benzer sayıda tam puanlar var. Aynı sınıfta birden fazla öğrencinin herhangi bir dersten tam puan alması nasıl tuhaf değilse burada da öyle."

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