Batman’da bir okuldan 16 TEOG birincisi çıktı

1.6.2017 - 00:01

Batman’da İMKB Ortaokulu’ndan 16 öğrenci, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı’nda (TEOG) tüm sorulara doğru yanıt vererek, Türkiye birincileri arasına girdi.

Türkiye genelinde 1 milyon 174 bin 427 öğrencinin katıldığı TEOG’da Batman İMKB Ortaokulundan 16 öğrenci birinci oldu.

Batman’da bir okuldan 16 TEOG birincisi çıktı ile ilgili görsel sonucu

Okul tarihinde daha önce böyle bir başarının yaşanmadığını belirten okul yetkilileri, öğrencilerinin başarısından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Torunu, Beyzanur Kiper’in sınavda birinci olduğunu belirten ve kendisiyle gurur duyduğunu anlatan Şehmus Kiper, “Torunumdur biz bakıyoruz ona. İMKB Ortaokulu’ndaki idareci ve öğretmenlerden Allah razı olsun. Onların da gerçekten çok büyük katkısı oldu. Bu sene biliyorsunuz dershaneler olmadığı halde çocuklarımız bu seviyeye geldiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Çocuğumuzla gurur duyuyoruz. Güneydoğu da zor şartlar altında kız çocuklarımızı okutmaya gayret ediyoruz ve devletin kız çocuklarımıza yardım etmesini istiyoruz” dedi.

Batman 16 TEOG birincisi çıktı ile ilgili görsel sonucu

TEOG’a hazırlık sürecinde oldukça fazla çalıştığını belirten Beyzanur Kiper, “Bu sınav döneminde baya çalıştım. Öncelikle aileme ve yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve ikinci ailem olan öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte hiç beni yalnız bırakmadılar ve her zaman yanımda oldular. Bu başarı sadece benim değil hem öğretmenlerimin hem de ailemin desteğinin sonucudur. Herkese çok teşekkür ederim çok mutluyum ve gururluyum” diye konuştu.

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