Binlerce öğretmenin beklediği haber

İl içi yer değiştirme sonuçları İstanbul başta olmak üzere birçok ilde açıklandı. Her ilin kendi il milli eğitim müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yapılan duyurularda İl içi atama ve yer değiştirme sonuçları açıklanıyor. İşte İl içi atama sonuçları açıklanan iller...

2017 yılı içerisinde İl içi atama ve yer değiştirme işlemlerine başvurular 22 Mayıs 26 Mayıs tarihlerinde alındı. İl içi atama sonuçlarının açıklanmasına ise 6 Haziran günü başlandı. Mili eğitimBakanlığından yapılan açıklamaya göre;

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI İSTANBUL'DA AÇIKLANDI

Öğretmenlerin 2017 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlandırıldı.



Kararnameler gönderildikten sonra 12/06/2017 tarihinden itibaren Ayrılma-Başlama işlemleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

Sonuçlar listeli olarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde yayınlanmaktadır.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARININ AÇIKLANDIĞI DİĞER İLLER

Adana, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır,Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Ardahan, Iğdır, Kilis,Osmaniye, Düzce

2017 İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Öğretmen Tayinlerinde İlişik Kesme ve Göreve Başlama İşlemleri

1. Atamanızın çıkması durumunda MEB’in belirlediği ve daha öncesinde açıkladığı tarihte okulunuza atama kararnamesi gönderilecektir. (okula geldiği olmamıştır hiç, İl/İlçe MEM’e gidip kararnameyi kendiniz almanız gerekmekte.)

2. Ayrılacağınız okul sizin adınıza personel nakil bildirimi formu düzenleyecek. Personel nakil bildirimi formunun 4 tane olması gerekmekte. Bu formların biri ayrılacağınız okul kalacak. Diğerleri yine ayrılacağınız İl/İlçenin MEM’ine ve Mal Müdürlüğüne teslim edilecek. Elinizde kalan son personel nakil bildirim formunu ise siz kendiniz atandığınız okula götüreceksiniz.

3. Ayrılacağınız okul ilişiğinizin kesildiğine dair bir ayrılış yazısı yazacak.

4. İsteğe bağlı olarak özlük dosyanızı atandığınız kuruma götürmek üzere imza karşılığı ayrıldığınız okuldan alabilirsiniz. Eğer siz almazsanız daha sonraki süreçte özlük dosyanız posta yoluyla atandığınız okula gönderilecektir.

5. Ayrıldığınız okuldan yolluk hesaplanmasını yaptırmanız gerekmekte. Eğer görev yaptığınız okul lise ise okul idaresi sizin yolluğunuzu hesaplayıp, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğüne onaylatıp işlemleri tamamlayacaktır. Çalıştığınız kurum ilkokul ya da ortaokul ise MEM Muhasebe Servisi yolluk işlemlerinizi halledecektir. Yolluğunuzu tercihen ayrıldığınız kurumdan yaptırınız. Bu durumda birkaç gün içerisinde yolluk ücretiniz hesabınıza yatacaktır. Atandığınız okula gittiğinizde yolluk işlemlerini yaptırırsanız ödemelerinizin hesaba yatması gecikecektir.

6. Eğer ayrıldığınız okul lise ise okul idaresinden SGK ve Hitap çıkışlarını mutlaka yaptırmanız gerekmekte. Eğer çalıştığınız okul lise değilse bu işlemler için İl/İlçe MEM’e gitmeniz gerekmektedir. (SGK ve Hitap çıkışlarınızı yaptırmazsanız atandığınız kurumda göreve başlamada sıkıntılar yaşanacaktır.)

7. Eğer çalıştığınız okulda AÖF ve ÖSYM sınav modüllerine üye iseniz yine aynı şekilde bu sistemlerden çıkış işlemlerinizin okul idaresi tarafından yapılması gerekmekte. Eğer bu sınav modüllerinden çıkışlarınız yapılmazsa atandığınız okulun bağlı bulunduğu il/ilçede bu sınavlara katılamazsınız.

8. Elinizdeki personel nakil bildirim formuyla birlikte atandığınız okula gidip göreve başlayışını hemen yaptırabilirsiniz. Eğer çalıştığınız kurum lise ise SGK ve Hitap işlemleri okul idaresi tarafından halledilecektir. Eğer atandığınız kurum lise değilse SGK ve Hitap işlemleri için İl/İlçe MEM’e gitmeniz gerekebilir…