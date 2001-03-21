Dayakçı öğretmen açığa alındı

6.6.2017 - 00:46

Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 4 öğrenciyi sıra dayağına çeken öğretmen, soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alındı.

Gültepe Okullar Bölgesi’ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda öğretmen O.K., bilinmeyen bir nedenden dolayı sinirlendiği 4 öğrenciyi tahtaya çıkardı. Öğretmen O.K., tokatladığı öğrencileri sıra dayağına çekti. Dayağın görüntülerinin bir öğrenci tarafından cep telefonu ile kaydedilmesi ve daha sonra basında yer almasının ardından öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Sivas Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencileri dövme görüntüsü sosyal medyada paylaşılan öğretmen hakkında soruşturma açılmış ve soruşturma sonuçlanana kadar açığa alınmıştır" dedi.

Uğur Yiğit

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