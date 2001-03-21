Ehliyet sınav sonuçları açıklandı

Ehliyet sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden adaylara duyuruldu. 20 Mayıs'da gerçekleştirilen ehliyet sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden sorgulama yapabiliyor. Ehliyet sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların 10 gün süresi bulunuyor.

0 Mayıs 2017 Cumartesi tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları açıklandı. Ehliyet sınavı sonuçlarını görmek isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nın resmi internet sitesinde TC kimlik numaralarını yazarak detayları görebilecek. Sürücü kurslarının ise adaylarının sınav sonucunu görmek için kurum kodları ve şifrelerini sisteme girmeleri yeterli olacak.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı’na giren ve sınavda geçerli not alan sürücü kursiyerleri direksiyon sınavına girmeye hak kazanmış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu sınav takvimine göre 20 Mayıs 2017 tarihinde ya da daha öncesinde düzenlenen ehliyet sınavlarından başarılı sonuç alamayan ya da sınava ilk kez girmek isteyen adaylar için önümüzdeki ilk sınav tarihi 9 Temmuz 2017.

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EHLİYET SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Ehliyet sınavı sorularına, cevaplarına ya da söz konusu sınavdan alınan puanlara itiraz etmek için sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren adayların 10 günlük itiraz süreleri bulunuyor. 10 gün içerisinde itiraz işlemlerine başlayan adaylar yazdıkları itiraz dilekçelerini ilgili kurum olan Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne iletmeleri gerekiyor.

Bu itiraz dilekçesinin işleme alınması ve itirazın kurum tarafından değerlendirilmesi için kuruma 20 Türk Lirası itiraz başvuru ücreti ödemeleri gerekiyor. Halk Bankası, Ziraat Bankası ya da Türkiye Vakıflar Bankası şubeleri aracılığıyla “Kurumsal Tahsilat Programı” kullanılarak gerçekleştirilebilecek ödemelerden alınan makbuzu itiraz dilekçesine ekleyip kuruma gönderme zorunluluğu da bulunuyor. Ücretin yatırılmaması ya da makbuzun kuruma iletilmemesi halinde itiraz neticesinde haklı olan kişi sürücü adayı olsa dahi itiraz değerlendirmeye alınmadığı için adaylar istediklerini elde edemez. Sınavı ya da sınav başvurusu geçersiz sayıldığı için sınava ilişkin sonuç görüntüleyemeyen adayların ve sınava girmeyenlerin yapacağı itiraz işlemleri hiçbir şekilde değerlendirilmeye alınmaz ve geçerli kabul edilmez. Aynı şekilde adayların kuruma telefon, elektronik posta, faks gibi yollarla yapacağı itirazların da değerlendirilmeye alınması söz konusu değildir.

2017 EHLİYET SINAV TAKVİMİ

Mili Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesinde yer alan sınav takvimine göre 2017 yılının ilk iki ehliyet sınavı sırasıyla 11 Şubat ve 20 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Bundan sonraki ehliyet sınavları için belirlenen tarihler; 9 Temmuz ve 23 Aralık. Bütün sınavların saat 14:00’da başlayacağı belirtiliyor.

STAJYER EHLİYET UYGULAMASI NEDİR?

Ehliyet sınavından başarılı sonuç alıp ehliyet almaya hak kazanan sürücüler iki yıllık süre için “stajyer sürücü” olarak kabul ediliyor. Ehliyetin alınmasıyla beraber başlayan iki yıllık periyot içerisinde 75 ceza puanını geçen sürücülerin ehliyetlerine el konuluyor ve normal sürücü olma hakları ellerinden alınıyor. Ceza puanını aşıp ehliyetini kaptıran stajyer sürücüler yeniden ehliyet almak istedikleri durumda psiko-teknik teste tabi tutuluyorlar ve bu test ile alakalı belgeyi alıp sürücü kursuna yeniden başvuru yapıyorlar.

Yeniden ehliyet alma sürecine girmenize sebep olan stajyer sürücünün ceza puanını aşması durumu için 4 trafik ihlalinin yapılması yeterli oluyor. Kırmızı ışıkta geçmenin 20, hız sınırını aşmanın 10, park yasağı ihlalinin ise 20 ceza puanına tekabül ettiği durumda eğer ki stajyer sürücü üç kez hız sınırını aşıp bir kez park yasağı ihlali yapar, bir kez de kırmızı ışıkta geçerse ehliyeti elinden alınır.

DİREKSİYON SINAVI

Ehliyet almaya hak kazanmak için adayların yeterli bilgiye sahip olup olmadıklarını belirlemeye yarayan çoktan seçmeli sınav dışında değerlendirmeye etki eden diğer ölçüm aracı da direksiyon sınavıdır. Ortalama 30 dakika süren direksiyon sınavının ilk dakikaları içerisinde sınav görevlileri sürücü adaylarına araçla ilgili kimi sorular yöneltir. Motor ile iç donanım hakkında sorulan sorulara ilgili yanıtları veremeyen adayların performansı olumsuz olarak değerlendirmeye alınır. Bu sorulardan sonra sürücü adayının aracını düzgün bir şekilde kullanıp sınavı bitirmesi gerekir. Direksiyon sınavı sürecinde geri geri park etme, yokuş yukarı aracı çalıştırıp ileri taşıma gibi kimi aşamalar bulunur ve adayların bunları en doğru biçimde tamamlaması istenir. Hem bu aşamaları doğru tamamlayan hem de yolda aracı uygun şekilde sürebilen adaylar direksiyon sınavını başarı ile bitirmiş olurlar.

Direksiyon sınavlarında adayları başarısızlığa iten en büyük faktör heyecandır. Heyecana kapılmayıp panikten uzak bir şekilde aracı sürebilen neredeyse tüm adaylar direksiyon sınavını başarı ile noktalayıp ehliyetlerini almaya hak kazanırlar. Heyecan yapılması halinde özellikle geri geri park etmede başarısızlık, aracı sarsma, yolda giderken başka bir araçla karşılaşılması halinde ne yapacağını bilememe gibi durumlar ile karşılaşılır. Direksiyon sınavları, çoktan seçmeli ve bilgiye dayalı olan soruların bulunduğu ehliyet sınavından yaklaşık 4-5 hafta sonra gerçekleştirilir.



EHLİYET SINAVLARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME!

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay kararı gereği daha önce yönerge ile düzenlenen "ehliyet uygulama sınavlarında görev alanlara ödenecek ücretlere" ilişkin hükmü yönetmelik kapsamına aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Danıştay kararı gereği, daha önce yönerge ile düzenlenen "ehliyet uygulama sınavlarında görev alanlara ödenecek ücretlere" ilişkin yönerge hükmünü yönetmelik kapsamına aldı. Danıştay kararı ile düzenlenen yeni yönetmelik ile bir hafta sürecine askıya alınan direksiyon uygulama sınavlarının yeniden başlatılmasının önü açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Danıştay kararında, Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce yönerge ile düzenlenen "Sınavda görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden, 2918 sayılı Kanunun 42'nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Bakanlıkça her yıl ertesi yılın ocak ayından itibaren uygulanmak üzere belirlenen miktarda sınav ücreti alınır." hükmünün yönetmelik hükümleri ile düzenlenmesi gerektiğine işaret edilmişti.

Bakanlık, bir hafta önce illere gönderdiği yazı ile direksiyon uygulama sınavlarının mahkeme kararı doğrultusunda yeni yönetmelik çıkarılıncaya kadar beklenilmesini istemişti. Yönetmelik kapsamına alınan ilgili hüküm ile direksiyon uygulama sınavlarının yeniden yapılabilmesinin önü açıldı.

Yeni düzenlemede ayrıca, sınava girmesi gereken kişinin yerine bir başka kişinin sınava girmesine aracılık eden kurslar hakkında 2918 sayılı Kanun'un 123'üncü maddesinin yanı sıra 5580 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin de uygulanması hükmü getirildi. Bununla birlikte 2918 sayılı Kanun'un 123 üncü maddesinde bahsedilen hafif para cezaları yerine idari para cezalarının uygulanması hükmü getirildi.

Motor sınıfları ehliyetlerinde daha önceki mevzuatta yer alan “M”, “A1”, “A2” ve “A” sertifika sınıflarına “B1” ve “F”” sertifika sınıfları da eklendi.