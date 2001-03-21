İdeal Anaokulu’nu Bulmanın En Kolay Yolu

Anaokulu, 2 ile 6 yaş arası çocuklar için oyun ve eğitim alanıdır. Çocuklar 2 yaşından itibaren sosyalleşme güdüsü edinmeye başlar ve bunun için bir alan arar. Yaşıtlarının arasında bulunmak isteyen çocuklar için ise en uygun ortam bu eğitim yerleridir.

Günümüzde her bilinçli anne-baba, okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkında. Uzmanlarında sıklıkla vurguladığı gibi eğitim çok küçük yaşlardan başlıyor ve çocukların geleceğini şekillendiriyor.

Anaokulu Ararken Vakit Kaybetmeyin

Anaokulları seçeneklerine bakarsak önümüze onlarca isim çıkacaktır. Çocuğunuz için uygun olan eğitim yuvasını bulmaya çalışırken kapı kapı dolaşıp vakit kaybetmek istemiyorsanız okul.com.tr adresinden ilçe ilçe listelenmiş tüm eğitim yerlerine ulaşabilirsiniz. Okulların bütün özelliklerine ulaşabileceğiniz bu siteden eğitim danışmanlarıyla görüşüp öneri alabilirsiniz. Yine danışmanlarla yaptığınız görüşmelerde randevu talep ederek, ulaşmak istediğiniz okulun size dönüş yapmasını bekleyebilirsiniz. Sitede bulunan veli yorumları ise fikir edinmenizde size katkı sağlayacak. Hem zamandan tasarruf edip hem de merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarına bu site üzerinden ulaşmanız mümkün.

Çocuğunuz İçin En İyi Seçimi Yapın

Anaokulu araştırması yaparken size uygun olan bölgelere yönelerek yaptığınız araştırmayı daraltabilirsiniz. Aradığınız kreş Üsküdar bölgesindeyse eğer Üsküdar Anaokulları listesinden bu eğitim yerlerine ulaşabilirsiniz. Çocuğunuz için en iyi seçimi yapmak isterken hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayın ve en doğru kararı verin.

Zaman Kaybetmeden En Uygun Okul Seçimi

Tarihi dokusuyla dikkat çeken Üsküdar, çocuklarınızı eğitim yuvasına göndermek için en uygun konuma sahip ilçelerden biridir. Kapı kapı okul aramak yerine okul.com.tr üzerinden yapacağınız bu gezinti, size hem istediğiniz bütün bilgileri verecek, hem dezaman kaybetmeden çocuklarınız için en uygun okulu bulabileceksiniz.

Farklı Eğitim Yaklaşım Modelleri

Üsküdar’daki özel anaokulları Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği müfredatın yanı sıra Montesorri, Waldorf ve Reggio Emilia gibi eğitim yaklaşımlarını da baz alıyor. Verilen eğitimlerde bu yaklaşımlar çok önemli bir yer tutarken, her biri farklı gelişim alanlarına odaklanır. Bu üç temel yaklaşımından farklı olarak PYP(Primary Years Program), High Scope, Bank Street, Creative Curriculum ve Cooperative’da yine anaokullarının tercih ettiği yaklaşımlardan.