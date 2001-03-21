İstanbul Valiliği'nden LYS için önemli uyarı

İstanbul Valiliği'nden LYS için önemli uyarı
9.6.2017 - 00:58

İstanbul Valiliği LYS öncesi uyarılarda bulundu. Valilik," LYS dolayısıyla sınavların yapıldığı merkezlerin yakınlarında inşaat, imalat, kazı gibi gürültü üreten işlere sınav süresi boyunca ara verilmesine, klakson, sesli yayın, ilan kullanılmasının engellenmesini istedi. LYS'ye girecek öğrenci ve görevliler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.

İstanbul Valiliği, Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS)  yapılacağı 10-11 ve 17-18 Haziran günlerinde, adaylara sakin ve güvenli sınav  ortamlarının temin edilmesi için tüm vatandaşların hassasiyet göstermelerini  istedi. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, LYS sınavının,  gençlerin gelecek planlarının yönlendirilmesi bakımından büyük önem taşıdığı, bu  sınavların huzurlu ve gürültüsüz bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak için  kamu kurumları ve toplumun, duyarlılık içerisinde hareket etmesi gerektiği  belirtildi.

KORNA GÜRÜLTÜ YASAK...

 Açıklamada, "Sınavların yapıldığı merkezlerin yakınlarında inşaat,  imalat, kazı vb. gürültü üreten işlere sınav süresi boyunca ara verilmesine,  klakson, sesli yayın, ilan vs. kullanılmasının engellenmesine ve görevli  kurumlarca bu hususların titizlikle denetlenmesine yönelik gerekli tedbirler  alınmış olup bu konuda halkımızdan da destek ve duyarlılık beklenmektedir."  denildi. Mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin  herhangi bir süre sınırlamasının bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler  verildi: "Öğrencilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ellerinde var olan nüfus  cüzdanları, yeni kimlik kartları ile değiştirilinceye kadar geçerlidir.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HAFTA SONU AÇIK OLACAK

Nüfus  müdürlüklerimiz, sınav tarihlerine mahsusen cumartesi 07.00-17.00, pazar  07.00-10.00 saatleri arasında ek personel görevlendirmek suretiyle hizmet  vereceklerdir. Adaylar, ihtiyaç duyulması halinde, ikametgah adreslerinin kayıtlı  olduğu ilçeye bakılmaksızın sınav yerlerine ya da bulundukları muhite en yakın  ilçe nüfus müdürlüklerinden Cumartesi 07.00-17.00, Pazar 07.00-10.00 saatleri  arasında, sınav giriş belgelerini ibraz ederek hizmet alabileceklerdir.

  TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesince, LYS'ye girecek öğrenci ve  görevlilere, 07.00 - 16.00 saatleri arasında sınav giriş veya görevli  belgelerinin ibraz edilmesi suretiyle İETT Otobüsleri, Otobüs A.Ş. Otobüsleri,  Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel araçları, Şehir  Hatları Vapurları, Özel Deniz Motorları, Tramvay, Metro, Hafif Metro, Füniküler,  Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvayı’nda ücretsiz hizmet  verilecektir."

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