işte LYS 2017'ye damga vuran 'Pelin' sorusu...

UYARI ANONSLARI YAPILDI

Bazı okullarda öğrencilerin sınava geç kalmaması için uyarı anonsları yapıldı. Sınava dakikalar kala yapılan “Bir kaç dakika sonra giriş süresi bitecek. 09.45'ten sonra öğrencilerimiz içeriye alınmayacak kapılar kapanacaktır. 09.45'ten sonra içeriye giriş kesinlikle olmayacak” şeklindeki anonslar da etkili olmadı. Koşarak okula gelen bazı öğrenciler geç kaldığı için sınava alınmadı. Öğrenciler hayal kırıklığı içinde evlerine geri döndü.

SINAV SORULARI NASILDI? ÖĞRENCİLER YORUMLADI

LYS-1’de (Matematik) açık uçlu soruların ikisi matematik, biri geometriden soruldu. Adaylar açık uçlu sorular için zamanı yetiştiremediklerini belirtti. Matematikte süre sıkıntısı yaşanırken, integral ve analitik konuları, adayları zorladı. Adaylar, geometride ise uzay geometri konusuyla ilgili soruları çözmekte zorlandıklarını söylediler. Adayların sınav sonrası yorumları şöyle:

İNTEGRAL ZAMANIMI ALDI

Gamze Karaman: Güzeldi. Süre konusunda biraz sıkıntı yaşadım. Biraz integralde zorlandım, zamanımı aldı. Geometri matematiğe göre zordu ama yapabileceğimi yaptım. Açık uçlu sorulardan ikisini çözemedim. Yanlışların doğruyu götürmediğini bilmiyordum. Ama zaten fikrim yoktu, yapamazdım.

BİRİNİ ATTIM, İKİSİNİ YAPTIM

Leyla Ağar: Orta düzeydeydi. Yüzde 50'si yapılabilirdi. Yüzde 20'si biraz üst düzeydi. Türev ve integral konusu beni zorladı, onları yapamadım. Diğerleri basitti. Geometriye çok bakamadım. Ama çok zor değildi. Açık uçlu soruların yanlış çıkması netlerimizi etkilemiyor. İyiydi aslında. Birini attım, diğerlerini yaptım.

UZAY GEOMETRİSİNDEN 2 SORU...

Elif Nurbakan: İdealdi, çok zor değildi. MF bölümüyüm. Çok kolay olmasa da YGS gibi zor değildi. Uzay geometrisinde dik kesişme konulu soruda zorlandım. Dik kesişme ben hiç görmedim. Ondan iki soru vardı. O biraz moralimi bozdu. Belki müfredatta vardı, biz görmedik. Olasılık sorusu uğraştırıcıydı. Beni geometri çok zorlamadı. Açık uçlunun ikisini yaptım, birini yapamadım. Açık uçlu soru olmamalı. Çünkü biz şıklar üzerinden giderek soruları çözebiliyoruz. Şık eleme imkanımız oluyor. Daha fazla zaman alıyor.

PELİN'Lİ SORU SINAVA DAMGA VURDU

Sınavda 'Pelin'in hesap makinesinin 3 tuşunun bozuk olması' üzerine kurulu olasılık sorusu ise öğrencileri hayli uğraştırdı. Sosyal medyada yorum yağdı. İşte bazı yorumlar...

-O değilde Pelin'in derdi 1 milyonu gerdi.

-Pelin iki sınavdır amele amele işler yapıyo ÖSYM Peline sahip çık

-Pelin gözünü seveyim nerede yaşıyorsan konum at hesap makinesi göndereceğim

-Pelin git kendine yeni bi hesap makinası al seninle mi uğraşacaz #Lys2017

-#lys1 ismi pelin olan kızlar acilen sinir sınır dışına

-Ygs de yırtık menüden sipariş vermeye çalışan pelin, lys de bozuk hesap makinesi kullanarak bizi yine şaşırtmadı iğrenç insansın pelin

-Arkadaş,akraba,eş,dost adı Pelin olan kim varsa tüm irtibatımı kesiyorum

-Bana Pelin'in o hesap makinesini bulun getirin #lys1

SINAVA ALINMAYAN ÖĞRENCİ AĞLADI

Bir aday saat 09.47’de sınav kapısına geldi. Koşarak binaya yöneldi ancak sınava alınmadığı öğrenildi. Dışarıda endişeyle bekleyen ailesini ise diğer veliler teselli etmeye çalıştı. Annesi, “Şirinevler’den geliyoruz. Metrobüs çok yavaş geldi. Bir saatte geldik. O yüzden geç kaldık” dedi. Ağladığı öğrenilen aday, uzun süre dışarı çıkmayınca güvenlik görevlileri annesini isminin Büşra olduğu öğrenilen adayın yanına götürdüler.

"1 YILIM GİTTİ, ÜZGÜNÜM"



Sınava geç kalan ve bütün bir yılının boşa gittiği söyleyen Metin Cidan isimli öğrenci, “Kağıthane Gültepe'den geliyorum, baya uzak. Önceki sistemi çok iyiydi geç kalan 15 geçe bir şekilde yetişebiliyordu. Daha önce sınava girdim ama bu yeni kurulla girmedim üzgünüm. Sadece ben tek değilim bir sürü arkadaş böyle yetkililerin bunu göz önüne almaları gerekiyor. En az 15 geçe arkadaşlarımızın girmesine yönelik bir çalışma yapılabilinir çalışmıştım 1 yılım gitti üzgünüm” dedi.







Antalya'da bir kız öğrenci ayağındaki halhal nedeniyle sınava alınmak istenmedi. Öğrenci, bir yakınının yanına giderek ayağındaki halhalı çıkardı ve koşarak sınava gireceği sınıfa girdi. Öğrencilerin heyecanlı koşusuna bazı veliler tezahüratla katılırken, polis sık sık dakika uyarısında bulundu.





Bazı adaylar son saniyelerde koşa koşa sınava yetişti. Çevredeki velilerin de son anda sınava yetişen genç kızı alkışladığı görüldü.

MARATON 17-18 HAZİRAN’DA SÜRECEK

Toplam 1 milyon 72 bin 396 adayın başvurduğu LYS’lerin iki oturumu, LYS-4 (Sosyal Bilimler) ve LYS-1 (Matematik) bitti. Adayların önünde üç oturum daha var.

Fen bilimleriyle ilgili LYS-2, 17 Haziran Cumartesi yapılacak. Sınav 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek. Yine aynı gün olacak LYS-5 (Yabancı dil), 14.30'da başlayacak. 80 sorunun yer alacağı LYS-5, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden hazırlanan sorulardan oluşacak.

LYS-3 (Edebiyat-coğrafya) de 18 Haziran Pazar günü uygulanacak. Sınav, 10.00'da başlayacak ve tek oturumda yapılacak. 120 dakika sürecek LYS-3'te, Türk Dili ve Edebiyatı testi ile coğrafya-1 testi yer alacak.