Kato Dağı eteklerinde gurur veren başarı tablosu

30.5.2017 - 12:52

Şırnak’ta Kato Dağı eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesinde Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına giren 26 öğrenci derece yaptı. Bu tabloyla gurur duyan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, öğrencileri onurlandırmak için ilçeye üzerlerinde fotoğraflarının bulunduğu dev pankart astırdı.

Kato Dağı eteklerinde bulunan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde eğitim gören 26 öğrenci, TEOG’da derece yaptı. Öğrencilerin başarısı ile gurur duyan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, öğrencileri onurlandırmak için ilçeye üzerlerinde fotoğraflarının bulunduğu dev pankart astırdı. Şehit Mehmet Ali Bozkurt Ortaokuluna asılan pankartı gören öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

“İmkanlarımızı seferber ettik”

Kaymakam Şener, öğrencilerin başarılı olması için bütün imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, “Öğrencilerimizi kutlarım. Başarılı öğrencilerimiz ülke genelinde güzel sıralamalar elde etti. Biz de buna kayıtsız kalmak istemedik. İlçemizin gururu olan miniklerimiz için bir pankart hazırladık. Sınavlarda başarı elde eden öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizi kutlarım. İnşallah her geçen yıl burası daha güzel olacak” dedi.

“Çok mutlu oldum”

Başarılı öğrencilerden Pelin Bal, “Başta öğretmenlerim olmak üzere ailem ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Başarımı bu güzel insanlara borçluyum. Çok çalıştık her yerde soru çözer olduk. İlçemizde bu güzel tablonun içinde olmak beni çok mutlu etti” diye konuştu.

Soruların tamamını doğru yanıtladı

Sınavda sorulan 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayan İbrahim Timur, “Türkiye birincileri arasında olmayı düşünmemiştim. Ancak soruların hepsine doğru cevap vermek beni çok mutlu etti. Bu başarımı değerli öğretmenlerime armağan ediyorum” şeklinde konuştu.

Serdar Gükçe

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