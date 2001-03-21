LYS 2017'ye damga vuran 'Pelin' sorusu kriz çıkardı

GEOMETRİDE MÜFREDAT DIŞI İKİ SORU VARDI

Zor soruların aday algısı bakımından sıkıntı yarattığını ancak puan ve sıralamaya olumlu yansıdığını vurgulayan Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, özellikle iyi matematik neti yapanların bu sınav sonucuna göre fark yaratacağını ve yüksek puanlar alabileceğini açıkladı. Ünsal, açık uçlu sorularda cevapların doğru olması halinde sağa veya sola yanaşık olarak yazılanların, değerlendirmede yanlış kabul edilmemesi gerektiğini belirtti. Doğa, Açı, Bahçeşehir, Fen Bilimleri ve Kültür eğitim kurumları uzmanlarının yorumları özetle şöyle:

MATEMATİK: Bu sene soruların dağılımında biraz farklılık vardı. Matematikte ayırt edici düzeyde, yorum gücüne dayalı ve fazla işlem gerektiren sorular yer aldı. Bilgi düzeyi ağır bir sınav oldu. Bu yıl ilk defa kullanılan açık uçlu son üç soru üçgende açı, integral ve bölünebilme kuralından geldi. Bölünebilme sorusunun ayırt edici olduğu görüldü. Olasılık, trigonometri ve polinom konularından sorulanlar da seçiciydi. Zorluk düzeyleriyle ilgili geçen yıla göre bazı değişiklikler vardı. Her yıl öğrencileri zorlayan integral ve türev soruları önceki yıllarla paralellik gösterdi. Bazı öğrenciler matematikteki açık uçlu kısa cevaplı sorularda genel anlamda zorlandıklarını ve boş bıraktıklarını da belirttiler.

GEOMETRİ: Geometri zordu. 12’nci sınıf konuları arasında olmayan, müfredat dışı uzay analitiği konusundan iki soru olduğu görüldü. Adayların bir hafta sonra girecekleri sınavlarda psikolojik olarak etkilenmemeleri için bir an önce ÖSYM yetkilileri tarafından bu soruların iptal edileceğiyle ilgili açıklama yapılması gerekiyor. Şekil çizdirmeye yönelik soru yoktu. Katı cisim sorularının da zorluğu dikkat çekti. Geometri bu sene zorlayan alan oldu. Bu sebeple Türkiye matematik ortalamasının ciddi oranda düşeceğini tahmin ediyoruz.

SINAV SORULARI NASILDI? ÖĞRENCİLER YORUMLADI

LYS-1’de (Matematik) açık uçlu soruların ikisi matematik, biri geometriden soruldu. Adaylar açık uçlu sorular için zamanı yetiştiremediklerini belirtti. Matematikte süre sıkıntısı yaşanırken, integral ve analitik konuları, adayları zorladı. Adaylar, geometride ise uzay geometri konusuyla ilgili soruları çözmekte zorlandıklarını söylediler. Adayların sınav sonrası yorumları şöyle:

İNTEGRAL ZAMANIMI ALDI

Gamze Karaman: Güzeldi. Süre konusunda biraz sıkıntı yaşadım. Biraz integralde zorlandım, zamanımı aldı. Geometri matematiğe göre zordu ama yapabileceğimi yaptım. Açık uçlu sorulardan ikisini çözemedim. Yanlışların doğruyu götürmediğini bilmiyordum. Ama zaten fikrim yoktu, yapamazdım.

BİRİNİ ATTIM, İKİSİNİ YAPTIM

Leyla Ağar: Orta düzeydeydi. Yüzde 50'si yapılabilirdi. Yüzde 20'si biraz üst düzeydi. Türev ve integral konusu beni zorladı, onları yapamadım. Diğerleri basitti. Geometriye çok bakamadım. Ama çok zor değildi. Açık uçlu soruların yanlış çıkması netlerimizi etkilemiyor. İyiydi aslında. Birini attım, diğerlerini yaptım.

UZAY GEOMETRİSİNDEN 2 SORU...

Elif Nurbakan: İdealdi, çok zor değildi. MF bölümüyüm. Çok kolay olmasa da YGS gibi zor değildi. Uzay geometrisinde dik kesişme konulu soruda zorlandım. Dik kesişme ben hiç görmedim. Ondan iki soru vardı. O biraz moralimi bozdu. Belki müfredatta vardı, biz görmedik. Olasılık sorusu uğraştırıcıydı. Beni geometri çok zorlamadı. Açık uçlunun ikisini yaptım, birini yapamadım. Açık uçlu soru olmamalı. Çünkü biz şıklar üzerinden giderek soruları çözebiliyoruz. Şık eleme imkanımız oluyor. Daha fazla zaman alıyor.

PELİN'Lİ SORU SINAVA DAMGA VURDU

Sınavda 'Pelin'in hesap makinesinin 3 tuşunun bozuk olması' üzerine kurulu olasılık sorusu ise öğrencileri hayli uğraştırdı. Sosyal medyada yorum yağdı. İşte bazı yorumlar...

-O değilde Pelin'in derdi 1 milyonu gerdi.

-Pelin iki sınavdır amele amele işler yapıyo ÖSYM Peline sahip çık

-Pelin gözünü seveyim nerede yaşıyorsan konum at hesap makinesi göndereceğim

-Pelin git kendine yeni bi hesap makinası al seninle mi uğraşacaz #Lys2017

-#lys1 ismi pelin olan kızlar acilen sinir sınır dışına

-Ygs de yırtık menüden sipariş vermeye çalışan pelin, lys de bozuk hesap makinesi kullanarak bizi yine şaşırtmadı iğrenç insansın pelin

-Arkadaş,akraba,eş,dost adı Pelin olan kim varsa tüm irtibatımı kesiyorum

-Bana Pelin'in o hesap makinesini bulun getirin #lys1