MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerini açıkladı

MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA SAYFASI

MEB SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

MEB, sınav merkezlerinin açıklandığını resmi Twitter adresinden duyurdu. Duyuruda; “20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında ön başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezleri açıklandı. Adaylar sınav merkezlerini "http://meb.gov.tr " adresinden öğrenilebilecek.” ifadeleri kullanıldı.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular bilindiği üzere 15-21 Mart 2017 tarihleri arasında yapılmıştı. Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek. Peki, atamalar ne zaman olacak? Hangi dalda kaç tane öğretmen alınacak? İşte, tüm detaylar!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanması ardından atamaların ne zaman yapılacağı gündeme geldi. MEB’in resmi takvimine göre adayların mülakatları Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak. Mülakat sonuçlarına itirazların değerlendirilmesinin ardından atamaların haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Bakan Yılmaz, atanan öğretmenlerin yaz tatili boyunca oryantasyon eğitimine tabii tutulacaklarını ve eylülde göreve başlayacaklarını açıkladı.

BRANŞ DAĞILIMI NETLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi ve branş dağılımı listesini duyurdu. İşte, bakanlığın yapmış olduğu o açıklama:Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 20.127 pozisyona sözleşmeli öğretmen atamak üzere Ek 1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda başvuru alınacaktır.

EK ATAMALAR İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Ek öğretmen ataması için harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sayfası üzerinden atama duyurusu gerçekleştirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, 2016 yılı içinde sözleşmeli öğretmenlik başvurusu yapan adaylardan, sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alıp atanamayanlara yönelik 1.367 atama yapılacak. 2016'da sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar eğitim kurumu tercihlerini 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Bakanlık ek atama kontenjan dağılımını da açıkladı. Bu kapsamda en çok kontenjan 398 ile sınıf öğretmenliğine verildi. Bunu 143 kontenjanla İngilizce ve 136 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip etti. İşte, ek öğretmen ataması hakkında detaylı bilgiler ve başvuru sayfası;

KİMLER BAŞVURABİLECEK? BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

1.1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

1.2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

1.3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

1.4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

1.5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

1.5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

1.5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

1.6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “1.5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

1.7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.



2.1. İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında; “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır. İl millî eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına yönelik işlemler için ilçe millî eğitim müdürlüklerinde de Başvuru Onay Komisyonu oluşturulabilecektir.

2.2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır

3.1. Atamalar 7 Nisan 2017 tarihinde adayların tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. 3.2. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

BAŞVURULAR BAŞLADIĞINDA BU LİNK ÜZERİNDEN MÜRACAAT EDEBİLİRSİNİZ

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK EK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK SÖZLÜ SINAV TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (2017 MART)SNKODALAN ADISÖZLÜ SINAV TABAN PUANIKONTENJAN SAYISI17028Adalet60222246Almanca60937092Arapça603342265Beden Eğitimi604251119Bilişim Teknolojileri601461123Biyoloji601471207Coğrafya60884936Çocuk Gelişimi ve Eğitimi60891245Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi60136107035El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları601117036El Sanatları Teknolojisi/Nakış601127037Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik602137038Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik602141371Felsefe603151386Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji6054161390Fizik6014174954Giyim Üretim Teknolojisi601187102Görsel Sanatlar6017197097Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği601201715İlköğretim Matematik6091211230İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri6025221524İngilizce60143231627Kimya/Kimya Teknolojisi6013242353Matematik6035254976Muhasebe ve Finansman601261822Müzik6019274439Okul Öncesi6071287106Özel Eğitim6046297103Rehberlik6046302403Sınıf Öğretmenliği60398312510Sosyal Bilgiler6011322036Tarih609334900Teknoloji ve Tasarım6010344988Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme601351283Türk Dili ve Edebiyatı6027362143Türkçe6052374991Ulaştırma Hizmetleri602387107Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Kurmançi)602394992Yiyecek İçecek Hizmetleri603GENEL TOPLAM