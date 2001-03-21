MEB TEOG sınav sonuçlarını açıkladı

MEB'den yapılan açıklama; 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklanmıştır. 8. sınıf öğrencilerine yönelik 26-27 Nisan tarihlerinde yapılan 2. dönem merkezi ortak sınavları ve 20-21 Mayıs tarihlerinde yapılan mazeret ortak sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



2. dönem merkezi ortak sınavlarına 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katılmıştır. Sınav sonuçları e-okul sistemine öğrencilerin ders yazılı notu olarak işlenmiştir. Öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarını e-okul sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.

TEOG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TEOG sonuçlarını öğrenmek isteyen velilerin ve öğrencilerin öncelikle e-okul.meb.gov.tr sayfasına girerek ''Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş'' yapmaları gerekmektedir. Ardından Öğrenci T.C. Kimlik No ve Öğrenci Okul No kutucuklarına doğru bilgileri girdikten sonra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapabilirler. e-Okul VBS üzerinden sadece TEOG sınav sonuçları değil aynı zamanda öğrencinin en son notları ve en son devamsızlık bilgisine de ulaşılabiliyor.

TEOG SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TEOG PUAN HESAPLAMA SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

İTİRAZ NASIL YAPILIR?

TEOG sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından aldıkları sonuca itiraz etmeye karar veren öğrenciler, sonuçların yayımlanmasının ardından 10 gün içerisinde bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi ve http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.İtirazlar https://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilecek.

Bunlara ilaveten faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar da aynı şekilde dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacak.

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN NASIL HESAPLANIYOR?

Yerleştirmeye esas puan, öğrencilerin ve 6, 7 ve 8.nci sınıfların yıl sonlarında aldıkları başarı puanları ile 8'nci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde

edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI HESAPLAMASI

Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacak. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacak. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacak.