Milli Eğitim'de devrim gibi el yazısı kararı

30.3.2017 - 21:26

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tartışmalara neden olan ve öğrencileri zorladığı savunulan ‘bitişik eğik el yazısı’na son verileceğini, onun yerine dik temel harfler kullanılacağını açıkladı.

Öğretmenler ve velilerin sürekli eleştirdiği ve kaldırılmasını istediği el yazısı kaldırılıyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıklamasına göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ‘bitişik eğik el yazısı’ kaldırılacak. Bunun yerine dik temel harfler kullanılacak. El yazısı dersi ise seçmeli ders olacak.

Bir öğretmenin sorusu üzerine Bakan Yılmaz’ın açıklaması şöyle:

“Yazma eğitiminde önümüzdeki yıl (2017-2018) bitişik eğik el yazısıyla öğretim yerine dik temel harfler kullanılacak.”

 

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