Milyonlarca öğrenci karnelerini aldı

Milyonlarca öğrenci karnelerini aldı
9.6.2017 - 15:12

2016-2017 eğitim-öğretim döneminin sona ermesiyle 17 milyon 532 bin 661 öğrenci karnelerini aldı.

Okulların kapanmasıyla birlikte 17 milyon 532 bin 661 öğrenci ile 1 milyon 21 bin 578 öğretmen yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak.

Mezun olacak ilkokul, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerini ise kayıt maratonu bekliyor.

TEOG TERCİHLERİ 15-25 TEMMUZ'DA

Ortaokulların 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin girdiği merkezi ortak sınavlara göre, 29 Haziran'da yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından 15-25 Temmuz arasında lise tercihleri alınacak.

Ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan özel okulların kayıt işlemleri de 30 Haziran-14 Temmuz arasında yapılacak. Liselere yerleştirme sonuçları 8 Ağustos'ta ilan edilecek.

Milyonlarca öğrenci karnelerine kavuştu

LİSELİLER ÜNİVERSİTE İÇİN YARIŞACAKLAR

Lise mezunları yaz tatiline başlamadan önce üniversiteye girebilmek için ter dökecek. Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacak.

LYS-4 10 Haziran Cumartesi, LYS-1 11 Haziran Pazar, LYS-2 ve LYS-5 17 Haziran Cumartesi, LYS-3 18 Haziran Pazar günü yapılacak.

Milyonlarca öğrenci karnelerine kavuştu

2017-2018 DÖNEMİ 18 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk zili, 18 Eylül Pazartesi günü çalacak ve ilk dönem 19 Ocak 2018 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatilinin ardından dersler, 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak, 8 Haziran 2018 Cuma günü öğrenciler yaz tatiline girecek.

Milyonlarca öğrenci karnelerine kavuştu

 

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