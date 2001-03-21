Milyonlarca öğrenci karnelerini aldı

2016-2017 eğitim-öğretim döneminin sona ermesiyle 17 milyon 532 bin 661 öğrenci karnelerini aldı.

Okulların kapanmasıyla birlikte 17 milyon 532 bin 661 öğrenci ile 1 milyon 21 bin 578 öğretmen yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak.