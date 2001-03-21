Okullar ne zaman kapanıyor?

25.5.2017 - 00:17

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte öğrenciler yaz tatilini sabırsızlıkla bekliyor.

2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesi için geri sayım başladı.

Yaz tatili planlarının yapılmasındaki en büyük etken olan okulların kapanacağı tarih, gerek veliler gerek öğrenciler tarafından son günlerde Google'da sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Mayıs ayının yavaş yavaş sonuna yaklaşmamız ve hava sıcaklıklarının artması birlikte örencileri 'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. 2016-2017 eğitim öğretim yılı 19 Eylül 2016 tarihinde başladı. Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili maratonu 9 Haziran 2017 Cuma günü çalacak son ders zili ile başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

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