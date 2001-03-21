Oxford'tan Dr. Suat Günsel'e Fahri Profesörlük unvanı

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’e Uluslararası Sokrates Komitesi tarafından Oxford Akademik Birliği’nin Fahri Profesörlük unvanı verildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Avrupa Rektörler Kulübü’nün de üyesi olan Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’e Fahri Profesörlük ünvanı Londra’da düzenlenen görkemli bir törenle taktim edildi.

Dr. Suat Günsel töreninde yaptığı konuşmada, adalı olmanın kendine özgülüğünden ve kıtalılarla olan farklılıklarından söz ederek, fahri profesörlük ünvanına layık görülmesinden dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Dr. Suat Günsel: “Dünyanın gelişmiş ülkeleri ile yarışır duruma geldik…”