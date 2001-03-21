Oxford'tan Dr. Suat Günsel'e Fahri Profesörlük unvanı

29.3.2017 - 22:50

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’e Uluslararası Sokrates Komitesi tarafından Oxford Akademik Birliği’nin Fahri Profesörlük unvanı verildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Avrupa Rektörler Kulübü’nün de üyesi olan Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’e Fahri Profesörlük ünvanı Londra’da düzenlenen görkemli bir törenle taktim edildi.

Dr. Suat Günsel töreninde yaptığı konuşmada, adalı olmanın kendine özgülüğünden ve kıtalılarla olan farklılıklarından söz ederek, fahri profesörlük ünvanına layık görülmesinden dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Dr. Suat Günsel: “Dünyanın gelişmiş ülkeleri ile yarışır duruma geldik…”

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret