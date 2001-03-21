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Profesörden derste uyuyan öğrenciye şok hareket!
26.3.2017 - 01:50
Derste uyuyan öğrencisini saçlarından ısırarak kaldıran hoca herkesi şaşkına çevirdi.
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