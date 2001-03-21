Sınavı yüzük için iptal edildi

2.6.2017 - 10:08

NEVŞEHİR'de yaşayan din görevlisi Tuğrul Çalışkan (36), 8 Nisan'da Kayseri'de Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na katıldı.

Heyecanla sınav sonucunu bekleyen Çalışkan'a ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanı Süleyman Şenocak imzalı sınava taşlı yüzükle katıldığı gerekçesiyle sınavının iptal edildiğini belirten belge ulaştı. 

Belgede Çalışkan'ın yüzüğünün salon kamerası kayıtlarından tespit edildiği bilgisine yer verildi. Çalışkan, "Sınava girerken bir uyarı yapılmadı” dedi.

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