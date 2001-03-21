YGS cevap kağıtları erişime açıldı!

29.3.2017 - 10:43

YGS'ye giren adayların cevap kağıtları erişime açıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017 YGS sorularını, cevaplarını ve aday cevaplarını erişime açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Mart 2017 tarihinde başvuru sonuçları açıklanan 2017 YGS'nin, soru ve cevap kağıtları ile adayların cevaplarının erişime açıldığını duyurdu.

Adaylar, sınav soruları, doğru cevapları ve kendi cevaplarına https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecekler.

ÖSYM'nin konuya ilişkin duyurusu şöyle:

12 Mart 2017 tarihinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (2017-YGS) giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat: 09:30'dan itibaren erişime açılacaktır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

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